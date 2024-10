Van Dijk pakt 2 kaarten in 2,5 minuut en is geschorst tegen Duitsland

heeft een rode kaart geïncasseerd in de wedstrijd tussen Hongarije en Nederland. De aanvoerder van Oranje ontving twee gele kaarten in een tijdsbestek van tweeënhalve minuut. Hij is daardoor ook geschorst voor de komende wedstrijd tegen Duitsland.

In minuut 77 ging Van Dijk op de bon voor aanmerkingen op de arbitrage. Als aanvoerder mag hij weliswaar in gesprek met de scheidsrechter, maar Lukas Fähndrich vond dat hij zich te fel liet gaan. Ruim twee minuten later beging Van Dijk in de ogen van de Zwitserse arbiter een overtreding op Kevin Csoboth die een gele kaart waard was.

Het is voor Van Dijk zijn eerste rode kaart in 77 interlands voor het Nederlands elftal. Bij sommige spelers van Oranje zullen de gedachten zijn teruggegaan naar 27 juni 2021, toen Oranje ook een rode kaart kreeg in de Puskás Arena in Boedapest. Toen werd Matthijs de Ligt weggestuurd in de verloren EK-wedstrijd tegen Tsjechië.

Vervanger Van Dijk maakt 1-1

Na de rode kaart van Van Dijk nam Denzel Dumfries de aanvoerdersband over. Hij was vlak daarna al van grote waarde, want Dumfries kopte de 1-1 binnen uit een vrije trap van Cody Gakpo.

