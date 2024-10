Uniek moment bij Hongarije - Nederland: 'Dit zie je in het moderne voetbal zelden!'

Een zeer opvallend moment in de wedstrijd tussen Hongarije en Nederland. In de slotfase van de eerste helft kreeg Oranje een indirecte vrije trap in het zestienmetergbied, op zo’n acht meter van het doel af. Een doelpunt leverde de vrije trap niet op.

Hongarije nam een doeltrap op een manier die indruist tegen de regels. Doelman Dénes Dibusz legde de bal neer op de vijfmeterlijn, waarna aanvoerder Dominik Szoboszlai ermee ging dribbelen, in plaats van de bal in één keer te trappen. Het was daarna alle hens aan dek bij Hongarije, want plots kreeg Nederland een enorme kans op de 1-1.

Artikel gaat verder onder video

“Dit is inderdaad tegen de regels, hoe Hongarije de doeltrap wil nemen”, merkte commentator Arman Avsaroglu van de NOS op. “Niemand in het stadion valt het op, maar de scheidsrechter wel. Dit is iets wat we in het hedendaagse voetbal bijna nooit meer zien: een indirecte vrije trap in het zestienmetergebied. Een cadeautje voor Oranje.”

Volg Hongarije - Nederland in ons liveverslag!

Hongarije deed er alles aan om het moment te overleven. “Net wanneer je dacht dat de Hongaren zich niet verder konden ingraven, staan ze met z’n allen in het zestienmetergebied.” Tijjani Reijnders tikte de bal opzij naar Cody Gakpo, die een laag schot afvuurde. Doelman Dibusz stopte het schot met zijn voeten. Het moment had voor Oranje het allereerste doelpunt in de historie uit een indirecte vrije trap kunnen betekenen.

LEES OOK: Ronald Koeman beoordeelt Brian Brobbey: 'Extreme talenten zijn dan misschien volmaakt, maar...'

It shouldn’t be too difficult.. pic.twitter.com/tQsjQaKsGj — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) October 11, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Duidelijke voorkeur voor spits in Oranje: 'Heel lastig voor tegenstanders om grip te krijgen'

Khalid Boulahrouz vertelt wie in zijn ogen de spitspositie moet bekleden bij Oranje.