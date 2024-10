Ronald Koeman beoordeelt Brian Brobbey: 'Extreme talenten zijn dan misschien volmaakt, maar...'

Tijdens de persconferentie van donderdag is Ronald Koeman nog even ingegaan op , die de concurrentiestrijd moet aangaan met Joshua Zirkzee. Volgens de bondscoach moet er nog veel beter bij de Ajax-spits.

"Er zit veel rek in", zegt Koeman over de techniek van een jonge speler als Brobbey. "Als je op de juiste manier werkt en traint, wat hij ook doet hier. We hebben ook tegen Duitsland gezien waar met name zijn goede kwaliteiten liggen: snelheid, sterk, balvast, hij heeft altijd diepte als spits."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Veel reacties uit de voetbalwereld na persoonlijke onderscheiding voor Noa Lang

De bondscoach wil ook stilstaan bij de delen van het spel van Brobbey die minder zijn. "Maar er zijn ook een aantal onderdelen, wat ook logisch is voor een speler van 22 jaar, waarin hij zich kan en moet verbeteren. Ietsje meer rust voor de goal, zijn eerste aanname et cetera, et cetera. Extreem grote talenten zijn misschien volmaakt op die leeftijd, maar daar is nog heel veel rek in. Dat beseft hij, staat hij ook open voor. Daar praat je met hem over. Met name bij zijn club kan hij dit soort aspecten verbeteren."

Koeman geeft overigens aan dat hij weet wie de Nations League-duels tegen Hongarije en Duitsland als spits gaan starten, maar wil dat nog niet bekendmaken. Ook wil de trainer niet verklappen of Zirkzee én Brobbey beiden een wedstrijd in de basis zullen starten.

Moet Brobbey de komende twee Oranje-duels in de basis staan? Laden... 38.4% Ja 37.8% Nee, ook een basisplaats voor Zirkzee 23.8% Nee, ik wil twee keer Zirkzee in de basis zien 185 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Maurice Steijn keek met open mond naar training van Ajax: 'Wauw, wat een speler!'

Maurice Steijn raakte bij de trainingen van Ajax enorm onder de indruk van een van zijn spelers.