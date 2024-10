Veel reacties uit de voetbalwereld na persoonlijke onderscheiding voor Noa Lang

heeft een Gouden Plaat in ontvangst mogen nemen voor zijn nummer 7K Op Je Feestje. De aanvaller van PSV deelt op Instagram beelden van de uitreiking van artiest Ronnie Flex nadat zijn plaat meer dan tien miljoen keer is beluisterd op Spotify.

Lang bracht in september 2023 zijn nummer 7K Op Je Feestje uit. Daar heeft de buitenspeler inmiddels een persoonlijke onderscheiding voor gekregen. Het nummer is een jaar later namelijk tien miljoen keer beluisterd op Spotify, waardoor Lang hier een Gouden Plaat voor ontvangt. Op Instagram deelt de PSV’er beelden van de uitreiking van de plaat, die hij krijgt overhandigd van Ronnie Flex. “Lastpak goud, morgen”, schrijft hij erbij.

LEES OOK: Mossou vreest voor PSV, Feyenoord en Ajax: ‘Dat staat haaks op wat eerlijke competitie zou moeten zijn’

In de reacties regent het lof van verschillende medespelers en vrienden uit de voetbalwereld. “Hahaha dit is toch heerlijk man”, schrijft Quilindschy Hartman. “Boosss!”, klinkt het vanuit Sontje Hansen, die daarbij ook een emoji van een vlammetje plaatst. “Wachten op de volgende banger”, zegt Malik Tillman. Ook onder meer Lutsharel Geertruida, Ryan Flamingo, Sven Botman en Ismael Saibari hebben een reactie achtergelaten.

