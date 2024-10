Mossou vreest voor PSV, Feyenoord en Ajax: ‘Dat staat haaks op wat eerlijke competitie zou moeten zijn’

Sjoerd Mossou vindt het jammer dat Jürgen Klopp aan de slag gaat bij het Red Bull-bedrijf. De voormalig trainer van Liverpool wordt Global Head of Football binnen die organisatie. Mossou is geen voorstander van deze zogenaamde multiclubconcerns en vindt dat er geen sprake is van eerlijke competitie. De journalist denkt dan ook dat deze constructies consequenties hebben voor de Nederlandse clubs.

“Ik zie de multiclubconcerns als een bedreiging voor het voetbal”, steekt hij van wal over het onderwerp in de AD Voetbalpodcast. “Dat geldt voor de City Group en dat geldt voor Red Bull net zo, dat is de een na grootste volgens mij. Als een man als Jürgen Klopp daar een soort van uithangbord van wordt, want dat wordt hij, dan vind ik dat niet per se een goede ontwikkeling. Ik vind het echt een serieuze bedreiging voor zowel de clubs binnen dat concern als voor de concurrentie.”

LEES OOK: Priske voerde voor periode bij Feyenoord gesprekken met Manchester City

Mossou legt vervolgens uit waar de bedreiging voor clubs binnen het concern zit. “Clubs worden volledig omgebouwd van een normale voetbalclub naar een doorgangshuis. We hebben het even over het City-model, maar dat zie je bij Lommel, bij Troyes en in zekere zin ook bij Girona. Al zitten zij het hoogst in de piramide, waardoor zij nog wel veel goede spelers krijgen. Al die clubs die daarin zitten hebben alleen maar de functie om op te leiden en door te verkopen. Zoveel mogelijk spelers rondpompen in dat systeem. Dat is heel goed voor de club aan de top van de piramide. Daar wordt heel veel geld mee verdient”, beseft de journalist.

Zelf is Mossou hier geen fan van. “Het is een heel cynisch businessmodel waarbij je de clubs uitholt die je overneemt”, stelt hij. “Daar blijft eigenlijk niks van over. Ga maar bij Lommel en bij Troyes kijken en vragen. Dat zijn eigenlijk geen normale voetbalclubs meer. Dat zijn geen voetbalclubs die spelen voor een succes. Die hebben alleen maar als functie om spelers door te sluizen en door te verhuren. Dat gebeurt dan onder het mom van opleiden. Ja opleiden voor het geld, niet zo zeer om als club beter te worden of met een soort weldoenersfunctie om het voetbal naar een hoger niveau te tillen. Het is puur een businessmodel en dat geldt voor Red Bull in feite ook.”

LEES OOK: Manchester City wint 'historische' juridische strijd van Premier League

Impact voor Nederlandse clubs

Overigens heeft Mossou niets tegen de voetbalfilosofie van de City Group en Red Bull. “Dat doen ze hartstikke knap. Voetbaltechnisch is daar heel weinig op aan te merken. Het heeft ook een hele grote impact op de concurrentiepositie van de normale clubs, om het even zo te noemen. Zeker ook die in Nederland. Als je Feyenoord, PSV of Ajax bent hè, dan moet je concurreren met een concern dat honderden spelers onderbrengt en de macht heeft om de spelers binnen dat hele concern door te verhuren en door te ontwikkelen.”

Welke consequenties dat heeft? “Dat betekent dat een Kroatisch talent van zeventien jaar, een Braziliaans talent van zestien, een goeie keeper uit Polen van een jaar of zestien. Dat was de markt waar wij het in Nederland vroeger van moesten hebben. Je moest er op tijd bij zijn, je moest goed scouten en dan haalde je dat soort spelers binnen”, vervolgt Mossou.

“Met de concurrentie van City, die gewoon zeggen van: weet je wat we halen niet dat ene Kroatische talent omdat we denken dat hij het eerste van City haalt. Nee we halen hem gewoon alvast binnen en we halen er nog tien en dan leiden we ze een beetje op. Onderaan de streep leveren ze een paar miljoen op en daarmee kunnen wij ons businessmodel draaiende houden. Met andere woorden: voor een club die middenin de piramide zit, zeg maar de Nederlandse clubs en dat geldt ook voor FC Twente en de clubs die daaronder zitten, moet je daartegen concurreren. In mijn ogen staat dat haaks op wat eerlijke competitie zou moeten zijn. Ik vind dat daar veel meer paal en perk aan moet worden gesteld door de FIFA en de UEFA. Red Bull is eigenlijk precies hetzelfde. Daar wordt Klopp nu de baas van. Nou ja, succes. Veel plezier”, besluit Mossou cynisch.

