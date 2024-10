Manchester City wint 'historische' juridische strijd van Premier League

Manchester City heeft maandagmiddag in de rechtbank gewonnen van de Premier League, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De Engelse competitie had twee sponsordeals van de regerend kampioen geblokkeerd, want deze zouden in strijd zijn met de nieuwe regels. Nu zijn deze regels als ‘onwettig’ bevonden. Engelse media spreken van een ‘historische’ overwinning.

De Premier League had twee sponsordeals van Manchester City, met Etihad en First Abu Dhabi Bank, geblokkeerd. Deze bedrijven hebben nauwe banden met de eigenaar van de Engelse landskampioen, waardoor de competitie van mening was dat de deals enorm waren opgeblazen. Op basis van de Associated Party Transaction (APT)-regels werden de overeenkomsten tegengehouden. Manchester City was het hier niet mee eens en spande in juni een rechtszaak aan.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Manchester City wint ondanks wonderassist, ook concurrent Arsenal toont veerkracht

Maandag is naar buiten gekomen dat the Citizens hun gelijk hebben gekregen. “De APT-regels zijn onwettelijk bevonden en de beslissing van de Premier League om twee sponsordeals van Manchester City te blokkeren is opzijgeschoven”, schrijft de club in een statement op de website. De regels zouden namelijk in strijd zijn met de competitiewetgeving van het Verenigd Koninkrijk, waarbij de Premier League ‘misbruik zou hebben gemaakt van een dominante positie’.

LEES OOK: Priske voerde voor periode bij Feyenoord gesprekken met Manchester City

Problemen voor City niet voorbij

Met deze uitspraak zijn de zorgen voor Manchester City nog altijd niet voorbij. De club heeft namelijk nog een zaak lopen waarin het wordt beschuldigd van 115 verschillende overtredingen van de regels van de Premier League.

Club statement — Manchester City (@ManCity) October 7, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ruud Gullit betreurt keuze van Joshua Zirkzee: 'Hij had beter...'

Ruud Gullit denkt dat Joshua Zirkzee er afgelopen seizoen niet verstandig aan gedaan heeft om voor Manchester United te kiezen.