Laat Guardiola maar kaal blijven

Waar je eerder na een haartransplantatie maanden onderdook op een eiland — of anders met een petje naar de supermarkt ging — hoeft dat nu niet meer. Ruud Gullit en sinds kort ook Marco van Basten verschijnen vlak na een ingreep gewoon op tv.

Laatst vroeg iemand mij of ik al aan een 'haartrip' naar Turkije had gedacht. Ik moest nog even wennen aan de vraag. Het taboe op cosmetische ingrepen bij mannen verdwijnt in rap tempo, mede dankzij de normaal gesproken zo conservatieve en macho voetbalwereld.

Van Basten had zich laten overhalen door Gullit. Alleen is er een probleem: het haar op zijn ooit zo doelpuntrijke hoofd wil nog niet echt groeien. “Een beetje spijt heb ik wel”, gaf hij toe. “Het was best wel een bevalling.”

De voormalig Wereldvoetballer van het jaar ontwijkt het onderwerp niet en dat valt te prijzen. Maar het blijft fascinerend wat mannen er op latere leeftijd voor over hebben om hun haar terug te winnen. Alsof het alternatief geen enkele glans meer heeft.

En dat terwijl kale voetballers in onzekere tijden altijd een geruststellende houvast vormden. Zinédine Zidane, Fredrik Ljungberg, Thierry Henry: allemaal begenadigde spelers, kaal én aantrekkelijk. En daar draait het natuurlijk vaak om (scheidsrechter Pierluigi Collina laat ik bewust even buiten dit rijtje, maar ook hij zal ongetwijfeld zijn aanbidders hebben gehad).

De kale (oud-)voetballer is er nog altijd, maar voor de jonge man met terugtrekkende haarlijn nemen de rolmodellen zo wel langzaam af. Tenzij het haar van San Marco alsnog flink uitvalt natuurlijk.

Niet dat ik hem dat gun, hoor. Wat mij betreft heeft iedereen recht op een vitale haardos. Maar toch, een vriendelijk advies aan Pep Guardiola: laat je niet verleiden. Je ziet er geweldig uit.

Jan-Willem Struik was tussen 2007 en 2015 redacteur bij FCUpdate. In deze jaren zat hij bovenop wedstrijden en het nieuws. Tegenwoordig richt hij zich op korte columns, vaak met een persoonlijke noot, die zich meer tussen de linies van het voetbal afspelen. Lees hier meer verhalen op zijn blog.