Priske voerde voor periode bij Feyenoord gesprekken met Manchester City

Brian Priske is in het verleden bijna aan de slag gegaan bij Manchester City. Mikel Arteta, toenmalig assistent van Pep Guardiola, wilde de Deen er graag bij hebben als ‘set piece coach’. Uiteindelijk kwam de stap er niet.

In gesprek met Voetbal International wordt Priske geconfronteerd met het feit dat hij in het verleden heeft gesproken met Manchester City. “Waar heb je dit gevonden?”, vraagt de oefenmeester zich af. “Ik hou er niet van hierover te praten, dat staat dan zo… alsof je jezelf op de borst klopt.” Uiteindelijk geeft hij wel toe dat hij heeft gesproken met the Citizens. “Maar we zijn niet tot een samenwerking gekomen.”

Priske was destijds werkzaam bij FC Midtjylland, waar zijn standaardsituaties indruk maakten op Arteta, de huidige trainer van Arsenal en destijds assistent van Guardiola. “Het gaf best een goed gevoel dat het werk wat we deden werd erkend”, geeft de Deen toe. “Standaardsituaties kunnen het verschil maken als teams op het hoogste niveau aan elkaar zijn gewaagd en kansen uit open spel schaars. Ik hecht veel waarde aan set pieces.”

Standaardsituaties bij Feyenoord

Bij Feyenoord is Priske niet zelf degene die de leiding heeft over de standaardsituaties. Etiënne Reijnen, die de Rotterdammers in november 2023 versterkte als analist en adviseur van de technische staf, heeft deze onder zijn hoede. “Hij is nog een jonge trainer, maar echt goed. Als het gaat om standaardsituaties, horen we ook tot de top in de Eredivisie”, besluit de trainer.

