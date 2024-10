Groot verschil tussen Ajax en Feyenoord benoemd: 'Dat is precies tekenend toch?'

Etienne Verhoeff vindt het tekenend voor de ontwikkelingen de afgelopen jaren dat Ajax-supporters maar wat blij zijn met de zeer moeizame overwinning op hekkensluiter RKC Waalwijk en er bij Feyenoord enorm wordt gebaald van het feit dat het voetbal ondermaats is en de achterstand op koploper PSV nu al gigantisch is. Volgens zijn collega Mika Gouka is er bij Ajax na de zege het Mandemakers Stadion vooral sprake van ‘opluchting’, wat hij na de verrichtingen in het afgelopen seizoen zeker niet raar vindt.

In de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad gaat het onder meer over de verrichtingen van FC Twente en Ajax in Europa en hun daaropvolgende prestaties in de Eredivisie. FC Twente pakte afgelopen woensdag een meer dan verdiend punt bij Manchester United, terwijl Ajax een dag later de vloer aanveegde met Besiktas. Die resultaten moeten het zelfvertrouwen van beide ploegen een flinke boost hebben gegeven, maar zowel FC Twente als Ajax kwam zondagmiddag erg moeizaam voor de dag. De Tukkers hadden een strafschop nodig om promovendus NAC Breda van zich af te schudden en Ajax dankte twee late doelpunten voor een overwinning op hekkensluiter RKC.

“Bij FC Twente was het zo euforisch geweest wat ze hadden meegemaakt in Manchester dat het lastig was om op te laden en Farioli kiest ervoor om andere spelers op te stellen”, zo zegt Gouka. Volgens de clubwatcher van Feyenoord speelde de Italiaanse trainer van Ajax daarmee ‘een klein beetje met vuur’. “Maar achteraf komt hij er goed mee weg. De jongens die invallen en toch nog het verschil kunnen maken (Bertrand Traoré en Mika Godts, red.). Wij kunnen natuurlijk niet goed inschatten of die jongens in het rood zaten, maar goed. RKC-uit, ik heb Ajax er ook weleens anders zien spelen en dan de boel aan zien vegen. Maar goed, met in het achterhoofd hoe het de afgelopen seizoenen en vooral in het afgelopen seizoen is gegaan, kunnen mensen daar ook wel terecht tevreden over zijn.”

Dat zegt volgens presentator Verhoeff veel over de huidige situatie aan de top in Nederland. “Wat je nu zegt is eigenlijk precies tekenend toch? Feyenoord is gewend de afgelopen jaren om bovenin mee te doen om de titel en iedereen verwacht daarvan dat ze even goed voetbal op de mat leggen en Ajax-supporters zijn ineens blij met een 2-0 overwinning tegen RKC, in de slotfase over de streep getrokken”, zo klinkt het. Gouka denkt dat het meer ‘opluchting’ dan ‘pure blijdschap’ is. “Dan krijg je inderdaad: geen blessures opgelopen, spelers kunnen sparen, de nul gehouden en drie punten. Terwijl het drie jaar geleden misschien was: god oh god, RKC is helemaal niets en dan kunnen we pas in de slotfase toeslaan”, aldus de verslaggever.

Resultaatjournalistiek

Volgens Gouka hangt veel af van het resultaat. Ajax had in de eerste vier wedstrijden van dit seizoen al twee keer punten laten liggen (2-1 nederlaag bij NAC, 1-1 gelijkspel tegen Go Ahead Eagles) en kon zich op bezoek bij RKC daarom geen misstap veroorloven. “Blijft Farioli daar op een gelijkspel steken, dan is het al gelijk weer hommeles. Zo was het bij Priske natuurlijk ook. Had hij de wedstrijd (tegen NEC, red.) wel gewonnen, dan was het een stuk milder geweest. Slot noemde het weleens resultaatjournalistiek of resultaatjournalisten. Maar een analyse wordt vaak gevoerd op basis van het resultaat en veel minder op basis van de uitvoering”, zo klinkt het.

