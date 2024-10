Priske betreurt keuze Feyenoord: ‘Met de kennis van nu had ik het niet moeten doen’

Brian Priske heeft spijt van zijn keuze om Feyenoord aan het begin van het seizoen in 3-4-3 te laten spelen. Volgens de oefenmeester kostte het inslijpen van deze formatie te veel tijd, terwijl de Rotterdammers dat veel beter hadden kunnen investeren in het bijschaven van een bekend systeem.

Feyenoord is onder Priske niet goed begonnen aan de competitie. In de eerste zes duels werd slechts tweemaal gewonnen, terwijl de wedstrijd vier keer in een gelijkspel eindigde. Aan het begin van het seizoen liet de Deen Feyenoord in 3-4-3 aantreden, maar dat is achteraf een fout geweest, zo geeft hij toe in gesprek met Voetbal International. “Met de kennis van nu had ik dat niet moeten doen”, zegt Priske. “De wissel van speelwijze naar 3-4-3 heeft ons onnodig veel tijd gekost en dat ergert me, omdat we die tijd nu tekortkomen. Ik durf dat best toe te geven, maar ik deed het natuurlijk niet zonder reden.”

Maar waarom begon Priske niet direct met het doorzetten van de spelwijze van zijn voorganger Arne Slot? “Dat had te maken met de transferwindow”, legt de oefenmeester uit. “Na Wieffer en Minteh had ik verwacht dat meer spelers snel zouden vertrekken. Ik zag dat als hét moment om iets te veranderen, omdat ik dacht dat deze manier van spelen goed bij de groep zou kunnen passen.” Daarmee doelt de Deen onder meer op Gernot Trauner, Thomas Beelen en Bart Nieuwkoop, die allen ervaring hebben met het systeem. Uiteindelijk ging het plan niet door, aangezien Lutsharel Geertruida pas erg laat wegging, terwijl Dávid Hancko en Santiago Giménez helemaal niet vertrokken. “Dan heb je als trainer de verantwoordelijkheid te kijken naar waarbij spelers zich het meest senang voelen. Maar dat neemt niet weg dat ik nog steeds geloof dat we in 3-4-3 prima voor de dag kunnen komen, dat zag je de tweede helft tegen Bayer Leverkusen.”

Priske wil flexibel zijn

Wat dat betreft stelt Priske zich graag flexibel op. “De weg richting de finish loopt nóóit in een rechte lijn”, licht hij dat toe. De trainer heeft niet alleen het 3-4-3-systeem weggedaan, maar ook de huddle moest eraan geloven. “Ik vind het teleurstellend dat dit in Nederland niet werd geaccepteerd en dat supporters ons uitfloten. Ik snap ook nog steeds niet waarom, maar als hoofdtrainer en leider moet je dan wel het grotere plaatje in de gaten houden. Als zo’n huddle een wig dreigt te drijven tussen spelers, staf en supporters, is ’t het dan waard ermee door te gaan? In zo’n geval ben ik heel graag flexibel, maar nóóit als het gaat om mijn filosofie en spelprincipes.”

