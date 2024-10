Driessen zet vraagtekens bij Feyenoorder: 'Is hij wel zo goed als iedereen denkt?'

Feyenoord leed afgelopen weekend voor de vierde keer dit seizoen puntenverlies in de Eredivisie en staat nu al een straatlengte aan punten achter op PSV. Valentijn Driessen en Mike Verweij proberen in hun podcast Kick-Off de vinger op de zere plek te liggen, maar zien dat er veel dingen misgaan in Rotterdam.

Feyenoord speelde zaterdagavond met 1-1 gelijk, uit bij NEC. "Het leek echt helemaal nergens op, alsof deze elf spelers voor het eerst met elkaar samenspeelden", klaagt Driessen. "Los zand." Verweij probeert het iets genuanceerder te brengen. "Ik vond het eerste halfuur gewoon prima, daar moeten ze ook gewoon op voorsprong komen. Maar wat ik heel zorgelijk vond bij Feyenoord: als bij de eerste de beste tegenslag (Sontje Hansen scoorde in minuut 34 de 1-0, red.) een elftal zo in elkaar stort, dan geeft dat aan dat het zo labiel en zo slecht is." De komende wedstrijden van de ploeg van Brian Priske zijn op papier een stuk zwaarder dan wat Feyenoord tot nu toe gehad heeft. "Dan moet je het ergste vrezen als er zo'n reeks aan komt."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Feyenoorder ligt onder vuur, ondanks bepalende rol: 'Waar die niet goed in is, is duidelijk'

Vraagtekens bij Beelen en Timber

Driessen snapt ook niet waar de positieve kritieken op Thomas Beelen vandaan komen. "Die heeft vorig jaar een goede periode gehad, maar die komt van PEC Zwolle vandaan. Daar was hij onderweg naar het tweede, naar de amateurs. Dus: is Beelen zo goed als iedereen denkt? Of was hij zo goed omdat het elftal heel goed draaide? Ik denk het tweede. Nu zie je dat hij kwetsbaar is en dat de stap van de Eerste Divisie naar de top van de Eredivisie en de Champions League heel groot is. Dan kan je één goede wedstrijd tegen Lukaku spelen, maar dat wil niet zeggen dat je er al bent. Dat kan ook een eendagsvlieg overkomen."

Middenvelder Quinten Timber zou volgens Driessen de druk van het aanvoerderschap te veel voelen. "Die band is leuk, maar het moet geen last worden. Hij is met iedereen bezig, behalve met zichzelf. Eerst op jezelf concentreren en je eigen spel op orde hebben."

Pijlen op Te Kloese

Op de vraag op Dennis te Kloese iets aan te rekenen valt, reageert de journalist gediceeerd. "Alles. Verantwoordelijk voor de trainer en de samenstelling van de selectie. Dat gaat een trainer niet meer doen", refereert Driessen naar Arne Slot, die veel inspraak had op het gebied van transfers. "Het is in dit geval terecht dat de pijlen op Te Kloese worden gericht."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 De Telegraaf zet vijf lichtpuntjes Feyenoord op een rij na magere seizoensstart

Feyenoord kent een magere seizoensstart, maar toch zijn er wat lichtpuntjes.