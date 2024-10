Feyenoorder ligt onder vuur, ondanks bepalende rol: 'Waar die niet goed in is, is duidelijk'

ESPN-commentator Vincent Schildkamp is hard voor Feyenoord-aanwinst , die vlak voor het einde van de transferperiode over is genomen van het Franse OGC Nice. De zwaktes van Lotombo zijn volgens Schildkamp duidelijk zichtbaar, maar wat hij goed doet valt volgens de commentator nog niet te ontdekken.

Lotomba kwam na het vertrek van Lutsharel Geertruida naar RB Leipzig voor een bedrag van vijf miljoen euro van OGC Nice. In zijn eerste weken in Rotterdam-Zuid heeft de Zwitser - ondanks dat hij zaterdag trefzeker was in het uitduel tegen NEC - nog geen al te sterke indruk achtergelaten. ESPN-commentator Schildkamp uit in het programma FC Rijnmond zijn zorgen over de kwaliteiten van de 26-jarige vleugelverdediger.

LEES OOK: Van Hanegem: ‘Hoe kan iemand bij zo’n grote club zo veel onzin verkopen?’

"Ik geloof wel dat het een team een opbouw is, maar ik geloof ook wel dat een aantal spelers die zijn gehaald niet de vereiste kwaliteiten hebben. Die rechtsback Lotomba, die heb ik nu een paar keer zien spelen, maar daar ik kan aan geen touw vast knopen waar die jongen goed in is. Waar die niet zo goed in is, dat is wel duidelijk. Kwalitatief is het ook een probleem", vindt de ESPN-commentator.

Dennis van Eersel, Feyenoord-volger namens RTV Rijnmond, wordt vervolgens gevraagd of de Rotterdammers in de opleiding niets hebben lopen wat beter is dan de Zwitser: "Je hebt Givairo Read, hoeveel minder gaat hij zijn als hij de kans krijgt? Ik vind het nog erg tegenvallen wat Lotomba tot nu toe laat zien."

