Ergernis bij ESPN over Feyenoord-aanvaller Paixão: ‘Moet je kijken…’

Kees Kwakman en Mario Been hebben zich bij De Eretribune op ESPN verbaasd over het meeverdedigen van tijdens de wedstrijd tussen NEC en Feyenoord (1-1). Tijdens de omschakeling in de 55ste minuut wandelde de Braziliaanse vleugelaanvaller achter zijn directe tegenstander Brayann Pereira aan, waarna hij gevaarlijk kon worden.

“Het is heel onsamenhangend, geen vertrouwen. Aan de bal is het heel slordig”, begint Been over de Rotterdammers. “De intensiteit waar Feyenoord toch om geroemd werd, met name de laatste drie jaar, en ik weet daar mogen we het niet al te vaak meer over hebben, maar dat is toch het vergelijkingsmateriaal wat we hebben met het huidige Feyenoord. Het is echt heel moeizaam wat we zien bij dit Feyenoord.”

"In de tweede helft was er een momentje waarbij Paixão terugloopt... We kunnen allemaal nog wel herinneren dat we beelden lieten zien van hoe de Feyenoord-spelers terug aan het sprinten waren onder Slot”, aldus Kwakman die vindt dat het echt een wereld van een verschil is.

Ook Been is verbaasd over Paixão

De beelden komen vervolgens voorbij in het programma. Het is goed te zien dat Paixão terugsjokt, waardoor zijn man Pereira de bal ontzettend gevaarlijk voor kan geven. Tot grote ergernis van Been. “Moet je naar Paixão kijken, het terugsprinten: dit was vorig jaar een honderd procent-sprint om achter je man aan te gaan", beseft Been.

"Nu laat hij hem gewoon gaan en dan is het hopen dat er niks uitkomt, zodat hij weer vrijstaat. Dan denk je: er zal niemand om mij heen lopen, maar hij vergat dat er ook nog spelers van NEC waren. Maar dat was de intensiteit. Lotomba speelde ook een bal door het midden, waaruit NEC weer een kans kreeg. En dit ging eigenlijk de hele tweede helft zo door. Dat maakt Feyenoord ook allemaal niet beter. Je kunt gewoon constateren dat het echt heel matig is”, besluit Been kritisch.

