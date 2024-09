Matig Feyenoord ontsnapt in Nijmegen aan eerste nederlaag in de Eredivisie

Feyenoord is ontsnapt aan de eerste Eredivisie-nederlaag van het seizoen. Jordan Lotomba is met zijn treffer de redder in nood in Nijmegen. De mannen uit Rotterdam-Zuid vielen zeer tegen in de wedstrijd, maar staan uiteindelijk toch niet met lege handen. De wedstrijd eindigde in 1-1.

Feyenoord behaalde voorafgaand aan het duel met NEC negen punten in het huidige seizoen. De gastheren uit Nijmegen wonnen alleen van Fortuna Sittard en van PEC Zwolle, en stonden dus op zes punten na zes duels. Vorig weekend werd er op pijnlijke wijze van Heracles verloren op eigen bodem. Een nederlaag die voor de meesten toch redelijk onnodig zou moeten voelen, zeker op voorhand.

De uitploeg heeft ook nog niet de meest vlekkeloze start gehad. Zo werd er gelijkgespeeld tegen Sparta Rotterdam en FC Groningen, en werd er ook niet gewonnen van Willem II. NAC Breda en PEC Zwolle werden echter wel aan de zegekar gebonden. Feyenoord heeft wel één wedstrijd minder gespeeld dan NEC, want de kraker tegen Ajax werd uitgesteld vanwege de stakingen bij de politie.

De eerste helft van de kraker in Nijmegen was vooral voor Feyenoord. De mannen van Priske hadden niet enorm veel kansen, maar waren wel gedurende het eerste bedrijf de hele tijd aan het aanvallen. Toch was de enige goal van de eerste helft voor NEC. Sontje Hansen dribbelde er flink op los, en verschalkte vervolgens Wellenreuther in de korte hoek. De spelers gingen met een 1-0 ruststand aan de thee.

In de tweede helft was er een compleet ander spelbeeld. NEC was juist de ploeg die aan het aanvallen was, terwijl Feyenoord meer op de counter speelde. Koki Ogawa had een grote kans na de rust, maar de bal spatte uiteen op de paal. Ibrahim Osman ging op een gegeven moment nog neer in het zestienmetergebied, maar scheidsrechter van dienst, Bas Nijhuis, wuifde dat, zoals we kennen van de scheidsrechter, weg.

Met nog een kwartier op de klok schoot Ayase Ueda de bal keihard achter NEC-doelman Robin Roefs, maar de Japanner stond buitenspel, waardoor de gelijkmaker van Feyenoord niet doorging. Het mocht allemaal niet baten voor de uitploeg. Richting het einde van de wedstrijd begon Feyenoord weer meer aan te dringen, maar tot grote kansen kwam het ook niet, door het goede verdedigen wat NEC deed. Roefs haalde de bal nog knap uit het doel na een inzet van David Hancko.

Roefs was even later de schlemiel, want hij kon de voorzet niet volledig wegwerken, waarna Jordan Lotomba de bal voor zijn voeten kreeg, en binnen wist te schieten. Zo stond het 1-1 in de 89ste minuut. Ogawa kreeg in de 95ste minuut nog een enorme kans op de 2-1, maar zijn inzet belandde op de paal. Het scheelde niks of NEC won nog op het eigen veld. Na zeven minuten van blessuretijd vond Nijhuis het mooi geweest, en blies hij op zijn fluit voor het einde van de wedstrijd: 1-1.