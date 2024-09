Been ziet Priske bezwijken: ‘Als Feyenoord stijf bovenaan had gestaan…’

Feyenoord stopt met de ‘scrum’ na afloop van wedstrijden, zo maakte trainer Brian Priske woensdagavond bekend via Instagram. Volgens Mario Been voelt de trainer de druk van het Legioen, wat komt door de tegenvallende resultaten.

In de Eredivisie is Feyenoord na vier duels al drie keer op een gelijkspel blijven steken, waaronder tegen promovendi FC Groningen en Willem II. Afgelopen zaterdag kreeg Priske een hoop kritiek over zich heen voor de zogenaamde ‘scrum’ na afloop van het gelijkspel in de Euroborg (2-2). Inmiddels heeft de trainer van de Rotterdammers op Instagram aangekondigd te stoppen met deze nabespreking op het veld.

Volgens Been komt de kritiek op de ‘scrum’ vooral door het feit dat Feyenoord al drie keer puntverlies leed. “Als een team geen punten haalt worden op alle slakken zout gelegd. En dan wordt dit ineens een item”, stelt de oud-trainer van de Rotterdammers bij ESPN. “Als Feyenoord stijf bovenaan had gestaan, had je hier niemand over gehoord.” Zelf heeft Been hetzelfde meegemaakt. Onder zijn leiding verloor Feyenoord met liefst 10-0 op bezoek bij PSV. “Het Legioen is zo machtig in dit soort dingen. Het is heel snel duidelijk als de supporters een sterke mening hebben.”

Feyenoord wacht zware taak

Voor Priske is het nu zaak zo snel mogelijk weer wedstrijden te winnen. Of dat donderdagavond in eigen huis tegen Bayer Leverkusen al gaat lukken, betwijfelt Been. “Leverkusen is in mijn optiek veel sterker dan Feyenoord.” Volgens de analist moeten zowel Feyenoord als het publiek geweldig zijn om ook maar enigszins kans te maken. “Maar je moet niet vergeten dat je tegen de kampioen van Duitsland speelt en je moet je ook niet sterker wanen dan je bent.”

