Pastoor spreekt zich uit over Priske en Feyenoord: 'Dat past niet overdreven bij ons land'

Alex Pastoor vindt niet dat er zo'n groot onderwerp moet worden gemaakt van de teambesprekingen die Brian Priske steevast na wedstrijden van Feyenoord óp het veld houdt. De zogeheten 'huddle' is echter niet iets wat erg goed past in Nederland, zo stipt Pastoor aan.

Pastoor schuift woensdagavond aan bij de betaalzender als analist bij de wedstrijden in de Champions League. Feyenoord komt donderdag pas in actie in het miljardenbal, als Duits kampioen Bayer Leverkusen op bezoek komt in De Kuip. Presentatrice Hélène Hendriks vraagt Pastoor wat hij er eigenlijk van vindt dat Priske zijn spelersgroep steevast na de wedstrijd op het veld toe wil spreken.

In zijn antwoord komt de trainer in ruste eerst met een relativering: "Ik denk dat het vooral achter de uitslag aanhobbelen is. Als ze drie keer met 6-0 hadden gewonnen, dan was de huddle opeens geweldig na afloop." Toch heeft hij zijn bedenkingen: "Het past niet overdreven bij ons land. De Duitsers doen het altijd." Toch wil de oud-trainer van onder meer N.E.C., Sparta en Almere City wel benadrukken dat een dergelijke bespreking nut heeft: "Theo (Janssen, red.) zegt net terecht: je hebt ook een heel regiment spelers die eerst naar hun vader, moeder, oom en tante gaan rennen. Zeker in de kleine stadions, waar dat kan. Maar het is wel belangrijk dat je het even als team afsluit", meent Pastoor.

Overigens vindt Pastoor wel dat spelers op een ánder moment vaker bij elkaar zouden moeten komen. "Vaak is het zo dat als je scoort, en je komt bij elkaar als team, dan zie je spelers die er als eerste bij zijn zich daarna even terugtrekken. Die bespreken dan nog even wat met elkaar, maar dat zie je eigenlijk nooit als er een tégengoal is. Terwijl je juist dán wat extra's nodig hebt. Bodø/Glimt deed dat een tijdje terug, ik vond dat een heel leuk idee", aldus Pastoor.

