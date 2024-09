Priske legt uit wat hij tijdens ‘scrum’ zei tegen Feyenoord-selectie

Brian Priske heeft na afloop van de wedstrijd tussen FC Groningen en Feyenoord (2-2) voor ergernis gezorgd bij de supporters van de Rotterdammers. De trainer sprak zijn spelers op het veld toe, maar zorgt hiermee voor boze reacties bij de fans.

Valentijn Driessen confronteert Priske met het feit dat supporters klaar zijn met de zogeheten ‘scrum’. “Ik zou het ook binnen kunnen doen, of niet. Ik werk zo sinds de afgelopen twee jaar en ik kan tegen de supporters zeggen dat het geen signaal van disrespect is naar ze. Zeker niet. Het is mijn manier van werken”, reageert de Deen.

“Het is moeilijk om de jongens bij elkaar te krijgen na een wedstrijd in de kleedkamer. Ik vind het fijner om de spelers op het veld al bij elkaar te krijgen, zodat we daarna met zijn allen naar de supporters toe kunnen. Ik respecteer de supporters voor 110 procent. Het is gewoon mijn manier van werken”, vervolgt Priske.

Driessen vraagt zich vervolgens af wat Priske dan precies te zeggen heeft tijdens zulke veldbesprekingen. “Teleurstelling dat we de winst en de goals hebben weggegeven. Dat moet beter en we moeten onszelf verbeteren, dat weten we allemaal. Dat we ons nu moeten gaan richten op donderdag, want dat is belangrijk”, antwoordt de Feyenoord-trainer.

