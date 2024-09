Feyenoord-fans maken gehakt van nieuweling: 'Hij kan voor geen meter voetballen'

Feyenoord verspeelde zaterdagavond kostbare punten op bezoek bij FC Groningen. De formatie van Brian Priske gaf een 0-2 voorsprong uit handen, waardoor de Rotterdammers voor de derde keer in dit seizoen puntverlies lijden. Aankoop is de gebeten hond bij de supporters.

De van FC Twente overgekomen linksback speelde volgens de Rotterdamse fans een ongelukkige wedstrijd. Smal was onder meer ongelukkig bij de 2-1 van Brynjólfur Willumsson, toen hij de bal inleverde in de opbouw.

LEES OOK: El Ahmadi wijst schuldige aan bij Feyenoord, en het is niet Wellenreuther: 'Hij staat gewoon te slapen!'

Door die fout kwam Groningen terug in de wedstrijd. De ploeg van Dick Lukkien wist in de slotfase zelfs de gelijkmaker te produceren via opnieuw Willumsson. De frustratie is groot bij de supporters van Feyenoord, die massaal hun onvrede uiten over de selectie en Priske. Met name Smal wordt door de mangel genomen.

De linksback kwam afgelopen transferperiode transfervrij over van FC Twente. Smal zette zijn handtekening onder een contract tot medio 2028.

