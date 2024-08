El Ahmadi wijst schuldige aan bij Feyenoord, en het is niet Wellenreuther: 'Hij staat gewoon te slapen!'

mag zich het openingsdoelpunt van Sparta Rotterdam in de wedstrijd tegen Feyenoord aanrekenen. Dat is het oordeel van analist Karim El Ahmadi van ESPN.

In de 34ste minuut verstuurde doelman Nick Olij een lange bal richting Arno Verschueren. Diep op de helft van Feyenoord probeerde Verschueren bij de bal te komen. Smal was de speler die buitenspel voor Verschueren ophief.

Artikel gaat verder onder video

Doelman Timon Wellenreuther was eerder bij de bal van Verschueren en kopte de bal weg. Hij was daardoCamiel or ver uit zijn doel, een dikke twintig meter, en via Tobias Lauritsen kwam de bal terecht bij Neghli. Die zag de kans, nam de bal vol op de slof en schoot raak; Wellenreuther en verdediger Dávid Hancko waren er niet meer op tijd bij om het doelpunt te voorkomen.

Volg de wedstrijd tussen Sparta en Feyenoord in ons liveverslag!

Analist El Ahmadi legt de schuld bij basisdebutant Smal. “Hij loopt daar gewoon te slapen. Wellenreuther komt daar goed uit en probeert de bal weg te koppen. Die kon daar niet heel veel aan doen. Het is gewoon een slaapmoment van Smal.”

Collega-analist Danny Koevermans is goed te spreken over de afronding van Neghli. “Het is echt een fenomenale goal. Ook belangrijk dat Verschueren het duel aangaat. Neghli heeft het gezien en volleert met de buitenkant rechts. Wat een fantastische goal zeg! Op het moment dat hij hem raakte, wist hij al dat het een doelpunt zo zijn.”

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

🚀 Camiel Neghli opent de score met een prachtig doelpunt!#spafey — ESPN NL (@ESPNnl) August 25, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Hoog bezoek van Ajax bij wedstrijd tussen Sparta en Feyenoord

Bij de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en Feyenoord zijn twee vertegenwoordigers van Ajax aanwezig.