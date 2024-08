Wellenreuther komt ver zijn doel uit en incasseert waanzinnig doelpunt van Sparta

Sparta Rotterdam heeft op opvallende wijze de score geopend in de wedstrijd tegen Feyenoord. schoot van aanzienlijke afstand raak in het lege doel van Feyenoord.

In de 34ste minuut verstuurde doelman Nick Olij een lange bal richting Arno Verschueren. Diep op de helft van Feyenoord probeerde Verschueren bij de bal te komen, maar doelman Timon Wellenreuther was er eerder. Die kopte de bal weg bij Verschueren.

Wellenreuther was daardoor ver uit zijn doel, een dikke twintig meter, en via Tobias Lauritsen kwam de bal terecht bij Neghli. Die zag zijn kans schoon, nam de bal vol op de slof en schoot raak; Wellenreuther en verdediger Dávid Hancko waren er niet meer op tijd bij om het doelpunt te voorkomen.

Volg de wedstrijd tussen Sparta en Feyenoord in ons liveverslag!

Videoscheidsrechter Dennis Higler boog zich nog over de vraag of Verschueren in buitenspelpositie werd bediend door Olij, maar daar bleek geen sprake van. Zodoende kwam Sparta op voorsprong tegen de stadsgenoot.

🚀 Camiel Neghli opent de score met een prachtig doelpunt!#spafey — ESPN NL (@ESPNnl) August 25, 2024

