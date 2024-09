Been ziet opvallend moment ná wedstrijd Feyenoord: 'Doen ze dit ook bij -10 graden?'

Feyenoord incasseerde zaterdagavond pijnlijk puntenverlies tegen FC Groningen, maar trainer Brian Priske geeft de moed niet op. Na het 2-2 gelijkspel riep hij de spelersgroep op het veld bij elkaar en sprak hij de spelers toe.

Priske doet zulke teambesprekingen vaker na een wedstrijd. ESPN-analist Mario Been lijkt er niet zo’n fan van, al spreekt hij dat niet uit. “Ik weet niet of ze het dalijk ook met -10 (graden, red.) doen… Maar goed, dit is zijn manier.”

Het puntenverlies tegen Groningen kon Been niet onterecht noemen, ondanks dat het beslissende doelpunt van invaller Brynjólfur Willumsson pas in de blessuretijd viel. “Onsamenhangend”, zo noemde de analist het spel van Feyenoord. “Aan de ene kant denk je dat Feyenoord de wedstrijd in handen heeft en dat het klaar is. Maar als je ziet hoeveel kansen Feyenoord weggeeft, ook nog bij een 0-2 voorsprong…”

“In omschakelmomenten waren er ondertalsituaties. Dan roep je over jezelf af dat je het deksel nog op de neus krijgt”, vindt de oud-trainer van Feyenoord. “Ze hebben echt heel matig, nonchalant en gemakzuchtig verdedigd. Dit zijn dure punten.”

Quinten Timber gevraagd naar bespreking

De nieuwe Feyenoord-aanvoerder Quinten Timber wordt na afloop gevraagd wat er tijdens de teambespreking wordt gezegd. "Eigenlijk dat je de wedstrijd gewoon moet killen. Je staat 0-2 voor en levert veel strijd, ook in de eerste helft al. Dan moet je een bepaalde urgentie voelen om het niet weg te geven. Dat was van ons als team niet goed genoeg vandaag", erkent de middenvelder.

