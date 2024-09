Feyenoord-supporters kunnen hun ogen niet geloven: 'Wat een ellende, hij loopt al zó lang te kloten...'

De supporters van Feyenoord ergeren zich zaterdagavond tijdens het uitduel bij FC Groningen kapot aan spits . De Mexicaanse aanvalsleider leek op slag van rust een grote kans op de 0-2 te gaan krijgen, maar verspeelde de bal kinderlijk eenvoudig aan directe tegenstander .

Bart Nieuwkoop leek Giménez in de eerste minuut van de blessuretijd vrij voor de Groningse doelman Etienne Vaessen te zetten. De Mexicaan was de eerste centrale verdediger van de tegenstander - Marvin Peersman - al kwijt, maar hield vervolgens even in, waarna Blokzijl alsnog redding kon brengen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: FC Groningen ontsnapt aan rood tegen Feyenoord: 'Met zo'n drieste tackle kun je iemands seizoen beëindigen'

"Daar verwacht je toch meer van, van die Mexicaanse spits", zegt ESPN-commentator Michiel Teeling, die wel een verklaring denkt te hebben voor het gebrek aan scherpte bij Giménez. "Woensdag dus nog in actie gekomen voor Mexico, een lange vlucht vanuit de Verenigde Staten." Giménez deed drie dagen geleden 66 minuten mee in een oefenduel met Canada, dat eindigde in een 0-0 gelijkspel.

LEES OOK: ESPN luidt de noodklok over dissonant van Feyenoord: 'Het wordt nu écht zorgelijk'

Feyenoord-supporters hebben het gehad met Giménez

De fans van Feyenoord steken hun ergernis over de verspeelde kans van Giménez niet onder stoelen of banken. "Giménez maar een paar potjes banken, het is heul mager allemaal", schrijft een supporter van de Rotterdammers op X. "35 miljoen voor Giménez, lieve mensen. Laat dat even bezinken", schrijft een ander, verwijzend naar het bedrag dat Nottingham Forest afgelopen zomer voor de Mexicaan over had. "Wat een ellende met die Giménez", verzucht een derde Feyenoorder. "Loopt al zo lang te kloten", meent deze supporter.

Volg hier LIVE de tweede helft van de wedstrijd tussen FC Groningen en Feyenoord

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Beste tien Eredivisiespelers volgens EAFC bekend: Feyenoorder bij beste spelers

De beste tien Eredivisie-spelers in de game EA FC 25 zijn bekendgemaakt. Een van de beste vier speelt bij Feyenoord.