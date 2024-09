ESPN luidt de noodklok over dissonant van Feyenoord: 'Het wordt nu écht zorgelijk'

Mario Been en Kees Kwakman maken zich zorgen om Santiago Giménez. De spits van Feyenoord kan ook in het nieuwe seizoen niet aan zijn vormdip ontsnappen, concluderen de analisten van ESPN halverwege de wedstrijd tegen FC Groningen.

Giménez maakte twee doelpunten in zowel de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (4-4, winst na strafschoppen) als in de competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle (1-5 zege). In de andere wedstrijden kwam hij niet tot scoren. “Giménez speelt wederom niet goed, het is heel moeizaam”, merkt Been in de pauze op in de studio.

Kwakman zegt niet te weten wat de oorzaak van de vormdip is. “Ik begin het echt zorgelijk te vinden. Het is toch een nieuw seizoen. Als het aan het reizen ligt, en je daardoor geen energie hebt, dan moet je maar niet spelen.” Op dit moment kan Giménez zijn team niet van dienst zijn, merkt dre analist. “Als de tegenstander één-op-één doordekt, moet je een spits hebben die aanspeelbaar is en de ballen vasthoudt. Hij verliest élk duel.”

“Hij hoopt dat de bal voor zijn voeten valt en dat hij ouderwetse spitsengoals kan maken, maar je moet veel meer brengen als spits van Feyenoord”, vervolgt de oud-voetballer. “Je kunt in ieder geval proberen om aanspeelbaar te zijn en om de duels te winnen. Tegen Blokzijl en Peersman verliest hij nu alle duels. Dat zijn nou ook geen klerenkasten.”

Been zag een opvallend moment na 35 minuten spelen, toen Giménez richting het zestienmetergebied liep en aan zijn rechterzijde Chris-Kévin Nadje wilde aanspelen. De bal was echter onzuiver, waardoor een grote kans uitbleef. “Je kon hem vrij voor de keeper zetten. Dit was een heel belangrijk moment. Geef ‘m gewoon rustig mee!”, aldus Been.

"Voor een spits is het belangrijk dat je je goals maakt, aanspeelbaar bent en dat het lekker loopt… Dat is bij hem al weken niet te zien”, stelt de oud-trainer van Feyenoord. “Het is misschien te makkelijk om het elke keer toe te schrijven aan het vele reizen, maar dit is gewoon te weinig."

