FC Groningen ontsnapt aan rood tegen Feyenoord: 'Met zo'n drieste tackle kun je iemands seizoen beëindigen'

FC Groningen had na ruim een kwartier spelen in het thuisduel met Feyenoord maar zo met een man minder kunnen staan. Aanvaller kwam namelijk veel te laat in bij tegenstander , die stevig werd geraakt maar na een behandeling toch verder bleek te kunnen spelen. Volgens Volkskrant-journalist Willem Vissers mag Van Bergen van geluk spreken dat hij er slechts met geel vanaf kwam.

Paixão werd vlak buiten zijn eigen zestien flink opgejaagd door Van Bergen. De Braziliaan had de bal echter al lang weggeschoten toen hij alsnog over het been van de Groningen-aanvaller ging. Scheidsrechter Danny Makkelie toonde Van Bergen daarop direct de gele kaart, terwijl het slachtoffer moest worden behandeld door de Feyenoord-verzorgers.

"Dit is gewoon rood voor Van Bergen", schrijft Vissers op X. "Met zo'n drieste tackle kun je iemands seizoen beëindigen", meent de journalist. Van Bergen had echter het geluk dat VAR Rob Dieperink niet tegen de beslissing van Makkelie in besloot te gaan.

Ook analisten ESPN zien Van Bergen ontsnappen

De tackle van Van Bergen is in de pauze ook onderwerp van gesprek in de studio van ESPN. "Ik vind dit echt achterlijke tackles", zegt Kees Kwakman. "Zo van: ‘Kijk mij eens hard werken…’ Dit slaat gewoon helemaal nergens op. Kijk hoeveel hij te laat is! Ik vind dit wel een rode kaart." Mario Been kan zich daarin vinden. "Hij is totaal te laat en had geen intentie om de bal te spelen."

Van Bergen de schlemiel bij openingstreffer Feyenoord

Feyenoord zal echter niet mopperen dat Van Bergen op het veld mocht blijven staan. Na een dik halfuur spelen speelde de aanvaller namelijk ongewild de hoofdrol bij de 0-1 in Rotterdams voordeel. Een hoekschop vanaf de linkerkant - nota bene getrapt door diezelfde Paixão - werd door Van Bergen met het hoofd verlengd en viel buiten het bereik van doelman Etienne Vaessen bij de tweede paal binnen.

Is gewoon rood voor Van Bergen. Met zo’n drieste tackle kun je iemands seizoen beëindigen. #grofey — Willem Vissers (@vkwillemvissers) September 14, 2024

