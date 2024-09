Jeremie Frimpong doet vlak voor clash uiterst opmerkelijke uitspraak over Feyenoord

heeft zich voorafgaand aan het Champions League-duel tussen Feyenoord en Bayer Leverkusen op opmerkelijke wijze uitgelaten over de thuisploeg. Volgens de Oranje-international is er geen sprake van een favoriet bij de wedstrijd in De Kuip. Dat is gezien de vorm van Feyenoord in de Eredivisie een bijzondere uitspraak te noemen.

Feyenoord verkeert dit seizoen nog niet in goeden doen. De Rotterdammers speelden in de eerste vier duels drie keer gelijk, waaronder twee keer tegen promovendi. Daarnaast loopt het veldspel van de ploeg van Brian Priske nog niet zoals het Legioen dat gewend is van onder zijn voorganger Arne Slot. Donderdagavond wacht met de Duitse landskampioen Bayer Leverkusen een flinke uitdaging in De Kuip, dus zien velen in Rotterdam en omstreken de uitploeg als grote favoriet.

Toch is Frimpong die mening niet afgedaan, zo legt hij uit op de persconferentie voorafgaand aan het treffen. “Feyenoord is een grote club in Nederland, echt een topteam”, laat de Oranje-international zich uit. “Het beste team gaat winnen en dat kan ook Feyenoord zijn. Het is in mijn ogen fifty-fifty en ik zie ons niet als favoriet.” De vleugelverdediger begrijpt dat niet iedereen het met hem eens zal zijn, maar benadrukt dat hij oprecht denkt dat het gelijk op zal gaan.

Frimpong koestert goede herinneringen aan De Kuip

Voor Frimpong betekent het treffen met Feyenoord ook een terugkeer in het stadion waar hij goede herinneringen aan heeft. “Ik speel hier graag”, geeft hij aan. “Ik heb hier mijn eerste goal gemaakt voor het Nederlands elftal en ook mijn eerste assist gegeven”, legt hij uit, doelend op de oefenwedstrijd tegen Canada in juni.

