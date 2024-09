Feyenoord bereidt supporters met heerlijke video voor op CL-clash met Bayer Leverkusen

Feyenoord begint donderdagavond aan de nieuwe Champions League-campagne met een thuiswedstrijd tegen Bayer Leverkusen. Om de supporters vast in de stemming te krijgen, heeft het mediateam van de Rotterdammers weer een heerlijke video in elkaar geknutseld.

In de video blikt Feyenoord terug op de succesvolle en minder succesvolle momenten van afgelopen seizoen in de Champions League. Onder begeleiding van een zingend Legioen toont de video verschillende hoogte- en dieptepunten van de vorige voetbaljaargang in het miljardenbal. Verder zijn er beelden van De Kuip en van balende en juichende supporters te zien.

LEES OOK: Waarom Xabi Alonso vorig seizoen al wedstrijden van Feyenoord bekeek

Veel lof vanuit Feyenoord-fans

In de reacties op de video stroomt het vol met complimenten vanuit de supporters van Feyenoord. “Heel mooi gedaan”, deelt een fan op X. “Wauw, zelfs zonder geluid kreeg ik al kippenvel”, schrijft een ander. Een volgende supporter vindt dat met deze video ‘de toon is gezet’. “Een geweldige toon. Spelers, staf en supporters van Feyenoord, het is nu aan jullie om die toon om te zetten in een geweldige strijd op en om het veld.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord presenteert nieuw tenue, fans zijn dolenthousiast

Feyenoord heeft een derde tenue gepresenteerd voor het seizoen 2024/25.