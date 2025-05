Van Basten: 'Idioot hoe de KNVB dit verkwanselt!'

Marco van Basten vindt dat de KNVB meer in het werk moet stellen om het niveau te verhogen van de competities waarin beloftenteams uitkomen. Ook moet het voor alle profvoetballers mogelijk worden om uit te komen voor de beloften van hun club, zegt de voormalig topvoetballer bij Rondo.

In de uitzending stipt Theo Janssen aan dat Quilindschy Hartman, die hersteld is van een kruisbandblessure, niet mag uitkomen voor Feyenoord Onder 21. Met zijn 23 jaar is hij daar te oud voor. De beloften van Feyenoord komen uit in de Onder 21 competitie. Een ‘gesloten competitie’, stipt Janssen aan. Van Basten reageert: “Dat vind ik dus slecht. Al die professionele voetballers moeten bij het tweede kunnen spelen.”

“Dan worden die jonge jongens, die nog moeten groeien, ook meteen getest op een beter niveau”, stelt San Marco. “Ik vind dat ze daar in Nederland, bij de KNVB, echt fouten in maken. Je moet zorgen dat het niveau van de tweede teams goed is, zodat spelers na blessures op dat niveau weer kunnen terugkomen.”

Van Basten wuift een tegenargument meteen weg. “Dat gedoe over ‘je moet de jeugd een kans geven’… De goede spelers die bij de jeugd zitten krijgen die kans vanzelf. De profs moeten kunnen spelen en revalideren. Ze moeten zich bij de jeugd kunnen optrainen. Het is echt idioot hoe ze dat bij de KNVB elke keer verkwanselen.”

