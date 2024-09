Waarom Xabi Alonso vorig seizoen al wedstrijden van Feyenoord bekeek

Xabi Alonso ziet uit naar de wedstrijd tussen Feyenoord en Bayer Leverkusen. De trainer van de regerend kampioen van Duitsland verwacht een mooie atmosfeer in De Kuip. “Het is een groot stadion, een geweldige sfeer en een club met veel geschiedenis”, vertelt hij op de persconferentie van woensdag.

In de aanloop naar de wedstrijd van donderdag heeft Alonso beelden bekeken van Feyenoord. Maar vorig seizoen zag hij de ploeg ook al in actie. “In de Europa League moest ik erop voorbereid zijn dat we het tegen Feyenoord zouden kunnen opnemen. Dus ik heb een paar wedstrijden gezien.” De twee ploegen kwamen elkaar niet tegen: Feyenoord sneuvelde in de tussenronde tegen AS Roma, terwijl Leverkusen als groepswinnaarmeteen naar de achtste finale ging.

Bij de persconferentie is ook Jeremie Frimpong aanwezig. De Kuip is voor hem een bijzonder stadion. “Ik vind De Kuip heel leuk. Ik maakte hier mijn eerste doelpunt en gaf mijn eerste assist voor de nationale ploeg”, vertelt de Nederlandse rechtsback. “Feyenoord is een grote club in Nederland. Ik denk dat Feyenoord echt een topteam is. We weten wat ze kunnen en ik kijk er erg naar uit om hier te spelen.”

Frimpong ziet geen favoriet

Hoewel Leverkusen vorig seizoen ongeslagen kampioen van Duitsland werd, wil Frimpong niet spreken van een favorietenrol. “Ik denk niet dat er een groot verschil is tussen Feyenoord en het Bundesliga-niveau. Ik denk dat het een fifty-fifty-wedstrijd wordt en ik zie ons niet als favoriet. Natuurlijk heeft iedereen zijn eigen mening, maar ik denk dat het fifty-fifty is. Je moet Feyenoord respecteren, ze zijn al jaren een goed team.”

