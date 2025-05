Groot nieuws voor Cristiano Ronaldo jr., die in de voetsporen van zijn vader treedt

De zoon van , Cristiano Ronaldo jr., is voor het eerst opgeroepen voor een Portugees jeugdelftal. De veertienjarige voetballer gaat binnenkort met zijn landgenootjes mee naar een jeugdtoernooi in Kroatië

Ronaldo jr. speelt net als zijn vader voor Al Nassr in Saudi-Arabië. Sinds zijn komst in 2023 heeft vader 91 keer gescoord en 19 assists afgeleverd. Ronaldo (40) is nog altijd international voor Portugal, waar hij een wereldrecord van 219 wedstrijden voor speelde. Het aantal interlanddoelpunten is eveneens een record: 136.

Waar Ronaldo jr. dus nog zijn eerste jeugdinterland moet spelen, heeft hij in Saudi-Arabië genoeg indruk weten te maken op bondscoach João Santos. De jongeling is onderdeel van een 22-koppige selectie. Portugal Onder 15 doet van 13 tot 18 mei mee aan het Vlatko Markovic-toernooi. Onder andere Japan, Griekenland en Engeland zullen de tegenstanders zijn van Ronaldo jr.

Cristiano jr. is de oudste van Ronaldo’s vijf kinderen. De andere kinderen heten Mateo, Eva, Alana en Bella. Op sociale media deelt Ronaldo een boodschap aan zijn oudste zoon: “Trots op je, zoon.”

Het gezin Ronaldo op moederdag

