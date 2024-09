Quinten Timber laat volledige perszaal lachen met opmerking over Brian Priske

en Brian Priske maakten woensdagmiddag op de persconferentie in aanloop naar het Champions League-duel van Feyenoord tegen Bayer Leverkusen een ontspannen indruk. Er was zelfs ruimte voor een grapje, want Timber kreeg de hele perszaal aan het lachen met een opmerking richting zijn trainer.

De middenvelder van Feyenoord kreeg woensdagmiddag van de aanwezige journalisten in De Kuip als eerste vragen op zich afgevuurd over het duel van Feyenoord in de Champions League, waarna vervolgens Priske aan de beurt was. Op het moment dat Timber de laatste vraag van De Telegraaf-journalist Marcel van der Kraan had beantwoord, stond hij op en maakte hij met een lach op zijn gezicht een opmerking richting Priske.

"Jullie bedankt. Het was makkelijk", zegt de middenvelder met een lach op zijn gezicht richting het journaille, waarna hij wegloopt en Priske in zijn gezicht aankijkt: "Nu komt het moeilijke deel. Succes", zegt de aanvoerder van Feyenoord richting zijn trainer, die op de persconferentie logischerwijs kritisch ondervraagd werd wegens de teleurstellende resultaten van Feyenoord in de Eredivisie.

