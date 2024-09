Feyenoord mist basisspeler wegens nieuwe blessure tegen Bayer Leverkusen

Feyenoord moet het tegen het Duitse Bayer Leverkusen stellen zonder , zo weet RTV Rijnmond te melden. Nieuwkoop viel vorig weekend met een blessure uit in de uitwedstrijd van de Rotterdammers tegen FC Groningen en is niet fit genoeg om donderdag aan te treden tegen de kampioen van Duitsland. staat wél weer op het trainingsveld.

Feyenoord-volger Dennis van Eersel van RTV Rijnmond weet woensdagmiddag, tijdens de afsluitende training van de Rotterdammers op trainingscomplex 1908, te melden dat Nieuwkoop binnen voor zichzelf traint en niet aanwezig zal zijn tegen Bayer Leverkusen. Door de blessure van onder meer Calvin Stengs moest de aanvallend ingestelde verdediger in de Euroborg tegen FC Groningen beginnen als rechtsbuiten. In het tweede bedrijf viel de 28-jarige voetballer uit met een blessure.

Hoe is het met Thomas Beelen?

Nieuwkoop is er in ieder geval niet bij tegen de kampioen van Duitsland, maar wie er mogelijk wel bij is, is Beelen. De centrale verdediger werd in Groningen gewisseld vanwege een blessure, maar zijn herstel verloopt voorspoedig. Beelen stond woensdag weer op het trainingsveld, wat een goed teken is voor zijn inzetbaarheid tegen Bayer Leverkusen.

Ramiz Zerrouki

Ook kan trainer Brian Priske van Feyenoord weer beschikken over Ramiz Zerrouki, die de wedstrijd tegen FC Groningen moest laten schieten wegens een rode kaart die hij opliep in het uitduel tegen Sparta Rotterdam. Anis Hadj-Moussa is ook weer terug bij Feyenoord na zijn blessure.

