Feyenoord-fans halen ‘wanstaltige aankoop’ door het slijk: ‘Hij kan er he-le-maal niks van’

heeft in zijn eerste weken als speler van Feyenoord nog maar weinig indruk gemaakt. De Zwitserse rechtervleugelverdediger is zaterdagavond na het uitduel met NEC (1-1) opnieuw het mikpunt van kritiek, ondanks dat hij in de slotfase scoorde en Feyenoord daarmee een zwaarbevochten punt bezorgde in De Goffert.

Feyenoord nam Lotomba in de zomerse transferperiode over van OGC Nice. Volgens het Algemeen Dagblad betaalde de Rotterdamse club vijf miljoen euro voor de back, die de opvolger werd van Lutsharel Geertruida. Lotomba was tegen NEC met een intikker goed voor de late gelijkmaker, maar hoeft na afloop zeker niet te rekenen op complimenten.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Thomas Beelen vol schaamte na kapitale blunder, maar Feyenoord-fans wijzen andere zondebok aan

Sterker nog: Lotomba is op social media onder supporters van Feyenoord het mikpunt van kritiek. “Who the hell kwam op het briljante idee om vijf miljoen euro te betalen voor Jordan Lotomba?”, schrijft KuipTalk, een van de grootste fan-accounts op X. “Die Lotomba kan er echt he-le-maal niks van. En die zou dan zogenaamd ervaring moeten toevoegen. Wat een wanstaltige aankoop zeg”, schrijft iemand anders.

Lotomba speelde sinds zijn komst van OGC Nice vier wedstrijden voor Feyenoord, drie in de Eredivisie en één in de Champions League. Hij was tegen FC Groningen goed voor een assist en scoorde tegen NEC de late gelijkmaker, maar heeft de Rotterdamse harten dus nog niet weten te veroveren.

Een selectie van de berichten op X zaterdagavond:

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 De Telegraaf zet vijf lichtpuntjes Feyenoord op een rij na magere seizoensstart

Feyenoord kent een magere seizoensstart, maar toch zijn er wat lichtpuntjes.