Thomas Beelen vol schaamte na kapitale blunder, maar Feyenoord-fans wijzen andere zondebok aan

Feyenoord is zaterdagavond op knullige wijze op achterstand gekomen tegen NEC. ging na ruim een halfuur in de fout, waardoor Sontje Hansen kon scoren: 1-0.

Feyenoord had aanvankelijk niet veel te duchten van NEC, maar een grote fout van Beelen kwam het elftal van trainer Brian Priske in de 34ste minuut duur te staan. De 23-jarige centrumverdediger kon een lange bal eenvoudig oppikken, maar liet zich in de rug verrassen door Hansen.

Hansen zette Beelen met een schouderduw weg, waarna de vleugelaanvaller van NEC het strafschopgebied binnenliep en scoorde met een schot in de korte hoek. “Beelen gaat in de fout, maar daar had toch ook ergens coaching moeten komen”, reageert commentator Mark van Rijswijk van ESPN op het moment. “Beelen ziet Hansen niet. Hij weet niet dat hij daar is. Beelen heeft géén idee. Hij moet beter om zich heen kijken, maar op het moment dat je dat niet doet is het ook handig als een van je ploeggenoten je helpt.”

Op social media valt overigens op dat supporter van Feyenoord niet alleen Beelen kritisch benaderen: ook doelman Timon Wellenreuther ligt onder vuur na het doelpunt van Hansen.

Been ziet keeperswissel bij Feyenoord nóg dichterbij komen

In de rustanalyse bij ESPN toont voormalig Feyenoord-speler én -trainer Mario Been zich eveneens kritisch op de Duitse eerste doelman van de Rotterdammers. "Ik vind 'm er wel makkelijk ingaan. Hij gaat een beetje over de kuit van Gijs Smal heen, maar dit is te makkelijk. Dat gebeurt Wellenreuther over het algemeen niet en ik denk dat dit ook een stukje communicatie is." De roep om Justin Bijlow, die door de keuze van Priske om Wellenreuther onder de lat te zetten de bank warmhoudt, kan Been dan ook wel begrijpen. "Dat is wekelijks aan de gang natuurlijk, hij heeft al een paar van dit soort momenten gehad. Dan komt de discussie op gang, vorige week heb ik al gezegd dat het niet al te lang meer gaat duren. Dan helpen dit soort makkelijke goals natuurlijk niet mee", aldus Been.

