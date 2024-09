ESPN vol bewondering over spandoek bij NEC - Feyenoord: ‘Ze hebben er zeven maanden aan gewerkt’

De supporters van NEC hebben zaterdagavond een indrukwekkend spandoek ontvouwen voorafgaand aan het thuisduel met Feyenoord. In de studio van ESPN zijn Jan Joost van Gangelen, Kees Kwakman en Mario Been onder de indruk van het doek, terwijl ook commentator Mark van Rijswijk complimenteus is.

De fans van NEC hebben voorafgaand aan de wedstrijd in de eigen Goffert op de lange zijde boven elkaar twee riante spandoeen ontvouwen. Op het bovenste doek staat de tekst ‘Enisee Nijmegen’; op het onderste doek staat ‘Club en de stad van mijn hart, wij vechten voor rood, groen en zwart!’.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Opstelling Feyenoord: Ueda vervangt Giménez, zomeraankoop keert terug in selectie

Van Gangelen brengt het spandoek tien minuten voor de aftrap in de studio van ESPN kort onder de aandacht van de kijker. Vervolgens wordt er meteen een reclameblok ingezet door ESPN. Bij de hervatting van de uitzending heeft Van Gangelen vervolgens naar eigen zeggen ‘wat recht te zetten’. “Ik had meteen wat boze NEC-supporters op Instagram. Ze zeiden: Jan Joost, wacht nou even tot het spandoek helemaal uitgerold is, want we hebben zeven maanden zitten knippen en plakken. Dit is hem! Bij dezen recht gezet”, zegt de presentator.

“Een goede supportersscharen”, is Been lovend over de supporters van NEC. De analist en trainer in ruste was van 2006 tot 2009 trainer bij de Nijmeegse club. Van Gangelen merkt op dat de fans van NEC ook kritisch kunnen zijn. “Als het slecht gaat, gaan ze nuilen (zeuren, red.)”, erkent Been. “Maar als het goed gaat, kan alles.”

Vervolgens wordt er geschakeld met De Goffert, waar Van Rijswijk de commentaarpositie heeft ingenomen. “De ontvangst is prachtig, met een ge-wel-dig spandoek. De boodschap op het spandoek is helder”, aldus de commentator.

© ESPN

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 De Telegraaf zet vijf lichtpuntjes Feyenoord op een rij na magere seizoensstart

Feyenoord kent een magere seizoensstart, maar toch zijn er wat lichtpuntjes.