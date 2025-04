Van de Looi haalt na teleurstellend gelijkspel uit naar Heracles-leiding

Erwin van de Looi heeft zijn onvrede geuit over de focus binnen Heracles Almelo. De scheidend oefenmeester stelt dat het na de derbyzege op FC Twente (2-1) teveel ging over randzaken. Als voorbeelden noemt hij hierbij de de presentatie van Bas Sibum als zijn opvolger en de interland van de Oranje Vrouwen.

Heracles kwam zondagmiddag op bezoek bij RKC Waalwijk niet verder dan een teleurstellende 0-0. "Een punt uit bij RKC teken je vooraf in principe niet voor", baalt Van de Looi voor de camera van ESPN. "Het zijn niet alleen de spelers hè, want ik kan niet zeggen dat ze vandaag niet hun best hebben gedaan. Je merkt gewoon een sfeer binnen de club, die voelde ik gewoon nadat we van Twente hebben gewonnen. Er was een soort opluchting, waarbij we even onderuit konden zakken."

De opluchting over de derbyzege is niet het enige waar Van de Looi zich aan gestoord heeft. "Dan komt ook nog de presentatie van de nieuwe trainer dat nog tussendoor gaat. De club moet dat ook bekendmaken. We trainden die dag twee keer, dus misschien was de timing wel een beetje ongelukkig. Je merkt wel dat het over veel dingen gaat. Het zijn een paar voorbeelden", erkent de trainer.

"Ook de interland van de vrouwen die in je stadion is, waardoor je de helft van het stadion kwijt bent. Dat zijn allemaal van die dingen waarvan ik denk: doen we er wel alles aan om deze week drie punten te pakken en te winnen van RKC? Ik denk dat de jongens op het veld er echt wel alles aan hebben gedaan, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om de focus waar je de hele week mee bezig bent."

