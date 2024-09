Opstelling Feyenoord: Ueda vervangt Giménez, zomeraankoop keert terug in selectie

Brian Priske heeft zijn opstelling voor de wedstrijd tegen N.E.C. Nijmegen bekendgemaakt. De Feyenoord-trainer wijst Ayase Ueda aan als vervanger van de langdurig geblesseerde Santiago Giménez. Verder zijn er weinig verrassingen in de eerste elf van de Rotterdammers.

Eerste spits Giménez liep in de thuiswedstrijd tegen NAC Breda van vorige week zondag een bovenbeenblessure op en staat minstens drie maanden aan de kant. Ueda was zijn vervanger en bewees zijn waarde direct met een doelpunt. Mede daardoor krijgt de Japanner ook in Nijmegen de voorkeur boven Julián Carranza.

In de achterhoede kiest Priske voor Jordan Lotomba, Thomas Beelen, Dávid Hancko en Gijs Smal. Gernot Trauner en Hugo Bueno keren terug in de wedstrijdselectie van Feyenoord, maar zijn nog niet fit genoeg om te starten. Bart Nieuwkoop en Quilindschy Hartman zijn nog niet van de partij. Timon Wellenreuther verdedigt andermaal het doel bij de Rotterdammers.

Op het middenveld kiest de Deen voor dezelfde namen als vorige week zondag. Dat betekent dat Antoni Milambo, Hwang In-beom en Quinten Timber een basisplek hebben. Ook voorin staan de verwachte namen in de basis, namelijk Ibrahim Osman, Ueda en Igor Paixão.

N.E.C. en Feyenoord trappen om 18.45 uur af in De Goffert. De Rotterdammers hebben tot dusverre negen punten verzameld, terwijl de Nijmegenaren op een aantal van zes staan.

Opstelling Feyenoord:

Wellenreuther; Lotomba, Beelen, Hancko, Smal; Milambo, Hwang, Timber; Osman, Ueda, Paixão.

Opstelling N.E.C. Nijmegen:

Bij N.E.C. keert Robin Roefs terug onder de lat, wat ten koste gaat van Stijn van Gassel. De volledige opstelling ziet er als volgt uit:

Roefs; Pereira, Marquez, Nuytinck, Verdonk, Hoedemakers, Proper, Rober; Hansen, Ogawa, Ouwejan.

