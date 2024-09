Milambo zocht hulp na Feyenoord-debuut: ‘Dankzij hem ben ik weer de oude’

lijkt dit seizoen definitief door te breken bij Feyenoord. De jonge middenvelder mocht op 12 augustus 2021 met zestien jaar en 131 dagen zijn debuut maken voor de Rotterdammers in de Conference League-wedstrijd tegen FC Luzern. Daar heeft hij achteraf best veel last van gehad.

In 2021 loste Milambo Georginio Wijnaldum af als jongste Feyenoorder ooit in een officiële wedstrijd. De middenvelder kwam in de Conference League-wedstrijd tegen FC Luzern als invaller binnen de lijnen voor Guus Til, wat hem achteraf flink heeft veranderd. “Ik voelde heel veel druk na mijn debuut”, vertelt het talent in gesprek met de NOS.

“Ik wilde me keer op keer bewijzen op het veld, maar dat ging juist ten koste van mijn spel en ik begon me ook anders te gedragen”, gaat hij verder. Milambo brak in 2021 niet door in De Kuip en keerde zodoende terug naar de jeugdelftallen. Doordat hij zijn spel en gedrag zag lijden onder de druk, besloot hij op een mental coach af te stappen.

Milambo is veel verder dan bij zijn debuut voor Feyenoord

Uiteindelijk heeft de mental coach Milambo heel veel gebracht. “Dankzij hem ben ik weer de oude”, is de jongeling dankbaar. “Tegen hem ben ik heel open en eerlijk geweest. We hebben het bijvoorbeeld veel gehad over mijn zelfvertrouwen. Dat heeft me enorm geholpen en me hier gebracht”, doelt hij op het eerste elftal van Feyenoord. Daar begint hij nu door te breken. “Ik voel me goed. Ik gedraag me normaal en ben wijzer geworden. Ik speel meer mijn eigen spel en ben belangrijk voor het team. Ik luister goed naar mijn teamgenoten en probeer ze zo goed mogelijk te helpen.” Ook zou de negentienjarige middenvelder een stuk volwassener zijn dan bij zijn debuut. “Ik hoor steeds vaker dat ik een man begin te worden.”

