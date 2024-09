Dennis te Kloese zorgde met transfer voor veel irritatie bij Gjivai Zechiël

Feyenoord-speler reageerde met verbazing op het moment dat hij erachter kwam dat de Rotterdamse club zou komen versterken, zo onthult FC Dordrecht-trainer Melvin Boel vrijdagmiddag. Boel was op het moment dat Zerrouki de overstap maakte naar Feyenoord trainer van de beloftenploeg van de Rotterdammers en weet het moment zich nog goed te herinneren.

In het programma Rijnmond Sport spreekt Boel over de ontwikkeling van Zechiël in Rotterdam, waarna een incident uit het verleden ter sprake komt: "Ik weet nog dat Zechiël op zijn telefoon zag dat Feyenoord Zerrouki haalde en daarvan baalde. Hij zei: Wat is dit nou. Ik ben ook een goede speler", zo onthult Boel.

De trainer van FC Dordrecht vervolgt: Dan moet je dus nog harder op de deur kloppen en het laten zien. Milambo en Zechiël zijn echt jongens die zich door niets of niemand tegen hebben laten houden om de stap naar het eerste te maken", zo heeft de trainer meegemaakt. "Of Zechiël nu beter is dan Zerrouki? Dat weet ik niet."

Zerrouki werd door Feyenoord in mei 2023 overgenomen van FC Twente. De middenvelder moest het vorig seizoen vooral doen met een plek op de bank, maar krijgt dit seizoen meer kansen in de basis. Een onuitwisbare indruk heeft de Algerijn tot dusver echter nog niet achtergelaten in De Kuip.