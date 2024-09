Danjuma was dichtbij overstap naar Eredivisie: 'Heb ook met de trainer gesproken'

werd de afgelopen jaren meermaals gelinkt aan PSV en Feyenoord, maar heeft bij De Voetbalkantine op vrijdag aangegeven welke club hem bijna binnenhaalde. De linksbuiten overweeg namelijk in de zomer van 2023 om naar Rotterdam te verkassen en sprak ook met Arne Slot.

De afgelopen jaren veranderde Danjuma vaak van club. Zo speelde hij de afgelopen drie jaar voor Villarreal, Tottenham Hotspur, Everton en nu Girona, waar hij teamgenoot is van Daley Blind en Donny van de Beek. Toch had de aanvaller ook een stap naar de Eredivisie kunnen maken, nadat hij eerder de jeugdopleiding van PSV had doorlopen. "Ik heb altijd wel hier en daar interesse van Nederlandse clubs, ja", bekent Danjuma bij ESPN. "Maar dit jaar zijn het voornamelijk andere clubs geweest."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Horrorscenario voor Feyenoord: 'Het was wachten tot dit zou gebeuren'

Feyenoord was twaalf maanden geleden vrij dichtbij het aantrekken van de speler. "Het jaar daarvoor (medio 2023, red.) had Feyenoord wat meer interesse in mij getoond. Dat was voornamelijk toen Arne Slot daar trainer was. Ik heb het toentertijd overwogen en heb met Slot gesproken. Ik ben een fan van zijn speelwijze en heb veel vertrouwen in hem als trainer. Maar ik dacht toen dat het niet de juiste stap voor mij was. Ik denk dat Girona nu ook een mooie stap is, wat past bij mijn carrière."

Als Danjuma te horen krijgt dat hij mogelijk snel onder Slot traint, moet de aanvaller lachen. "Ik kom van Everton, hè? In het seizoen 2023/2024 speelde Danjuma twintig wedstrijden voor Everton. Toch zegt hij niet bij voorbaat nee tegen een overstap naar Liverpool. "Als speler moet je ambitieus zijn en als er een grote club komt, moet je het altijd overwegen. Ik denk dat er daar ook weinig mensen aan tafel zullen zitten die nee zullen zeggen tegen Liverpool."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Arne Slot greep hard in na 45 minuten spelen bij Liverpool

"Hij heeft mij een schop onder de kont gegeven", zegt een zelfbewuste speler van Liverpool.