Horrorscenario voor Feyenoord: 'Het was wachten tot dit zou gebeuren'

De zware blessure van Feyenoord-spits is het gevolg van overbelasting, zo stelt RTV Rijnmond-journalist Dennis van Eersel vrijdagmiddag in het programma Rijnmond Sport. De Feyenoord-volger van de regionale omroep is totaal niet verbaasd dat een speler van Feyenoord op dit moment in het seizoen zo'n pittige blessure oploopt.

De blessure van Gimenez is er echt eentje die duidt op overbelasting", zo stelt Van Eersel vrijdagmiddag in het voetbalprogramma Rijnmond Sport, waarin de ontwikkelingen rondom Feyenoord, Excelsior, Sparta en FC Dordrecht worden besproken. "Het was wachten tot dit een keer zou gebeuren", zegt Van Eersel over de blessure van de aanvalsleider van Feyenoord.

Melvin Boel, trainer van FC Dordrecht, geeft aan dat na een periode die Giménez achter de rug heeft regelmatig blessures ontstaan: "Teams worden opgebouwd na een toernooi, met vaak een zware voorbereiding. Je ziet veel spelers die na de eerste interlandbreak terugkomen met blessures", stipt de oud-trainer van Feyenoord O21 aan. "Een nieuwe trainer doet altijd iets anders dan de vorige trainer, dat is logisch. Daar moeten spelers aan wennen."

Robert Maaskant, ook te gast in het sportprogramma, kijkt alvast vooruit naar de toekomst. Hij denkt dat de blessure van de Mexicaan vervelende gevolgen heeft voor Feyenoord: "Ik vond het een slechte keuze om Giménez niet te verkopen. Gezien de vorm waarin hij stak. Deze blessure gaat natuurlijk ten koste van zijn marktwaarde. Als je er veel uit bent geweest in een relatief lichte competitie, dan wordt dat meegenomen", zo vermoedt de analist.

