Kees Jansma (77) legt uit waarom hij niet meer op televisie verschijnt

Kees Jansma is nog maar zelden te zien op televisie. Het boegbeeld van Studio Sport heeft er bewust voor gekozen om niet meer aan te schuiven aan talkshowstafels, zo geeft hij aan in een uitgebreid interview tegenover het Algemeen Dagblad.

Jansma is een icoon in de Nederlandse sportjournalistiek. De inmiddels 77-jarige man werkte jarenlang als presentator en commentator en maakte programma’s als Studio Sport en Voetbal International groot. Daarnaast fungeerde Jansma als perschef van het Nederlands elftal, in de periode tussen 2004 en 2014.

De voormalig journalist heeft er bewust voor gekozen om niet meer aan te schuiven bij televisieprogramma’s. “Dat ambieer ik echt niet meer. Ik ben hartstikke ijdel geweest, hoor. Maar op een bepaald moment is het, vind ik, ook een keer genoeg”, begint Jansma. “Kijk, ik vind mezelf niet overdreven intelligent, ook niet bijster dom. Alleen: waarom zou ik, als 77-jarige, in godsnaam mijn mening moeten geven over iets wat er in de wereld is gebeurd? Wie zit nou te wachten op het oordeel van deze ouwe man?”, vervolgt hij.

Een rol als Vandaag Inside-ster Johan Derksen ziet Jansma daarom ook niet zitten. “Johan heeft gelijk hoor: achter de schermen kan ik best uitgesproken zijn. Maar op tv ben ik, in tegenstelling tot hij, genuanceerd. Laat die meninkjes verkondigen dus alsjeblieft aan anderen over. Echt, ik mis het op televisie zijn geen dag. Andere dingen doen vind ik veel leuker en waardevoller”, sluit Jansma af.

