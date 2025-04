Van der Gijp heeft oplossing voor idiote wereldspeler: 'Zet hem in een aparte kleedkamer'

René van der Gijp heeft met open mond naar een deel van El Clásico gekeken. Aan het einde van de blessuretijd van FC Barcelona - Real Madrid (3-2) zag de analist zijn zelfcontrole helemaal verliezen.

De Duitser ging bij de dugout helemaal los, gooide bij de zijlijn wat ijs het veld op en moest door stafleden en ploeggenoten in bedwang worden gehouden. Scheidsrechter De Burgos Bengoetxea toonde Rüdiger daarop een rode kaart. De centrale verdediger bood een dag later wel zijn excuses aan, maar zijn schorsing zal hoogstwaarschijnlijk niet mals zijn.

Van der Gijp heeft een oplossing gevonden voor het aparte gedrag van Rüdiger (en andere centrale verdedigers) en deelt die tijdens Vandaag Inside. "Keepers, die trainen apart. Maar wordt het niet ook tijd dat we voorstoppers in een aparte kleedkamer gaan zetten? Die Rüdiger, die werd helemaal gek." Ook Johan Derksen spreekt zijn verbazing uit. "Daar moet je een dwangbuis voor hebben."

Tijdens dit voorval viel Van der Gijp ook iets anders op. "Weet je wat ik het mooiste vond? Die Ancelotti keek niet een keer om naar Rüdiger. Die dacht: laat lekker gaan, die is in de war." Derksen filosofeert ook even mee over de gedachten van de Italiaan: "Als hij mij niet op mijn bek slaat, zoek het maar uit."

Rüdiger verliest het 𝐡𝐞 𝐥𝐞 𝐦𝐚𝐚𝐥 🤯

De verdediger kan zijn woede niet onder controle houden en gooit met ijszakken richting de scheidsrechter 😳🧊#ZiggoSport #Rüdiger #CopadelRey #BarçaRealMadrid pic.twitter.com/NTi9Q7SnPB — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 27, 2025

