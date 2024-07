Jack van Gelder: 'Ik vind het gek dat je hem of mij nooit bij de NOS ziet'

Jack van Gelder vindt het opvallend dat hij en Kees Jansma nooit meer worden uitgenodigd door de NOS rondom wedstrijden van het Nederlands elftal, zo geeft de voormalig commentator van de omroep eerlijk toe in gesprek met Voetbal International. Van Gelder denkt dat de kijkers het leuk zouden vinden om de oud-werknemers van de NOS daar weer eens op de televisie te zien.

'Ik vind het gek dat je Kees Jansma of mij nooit bij de NOS ziet", begint Van Gelder in een interview met Voetbal International. "We hebben toch bijna vijftig jaar verslag gedaan van EK’s en WK’s en ik denk dat de kijker dat leuk zou vinden. Nu zie ik soms mensen aan tafel zitten die nota bene zelf zeggen dat ze geen verstand van voetbal hebben", doelt Van Gelder vermoedelijk op Youtubers of andere influencers, die niet wegens hun voetbalkennis, maar om andere redenen worden uitgenodigd aan tafel bij de NOS.

Van Gelder, tegenwoordig wel weer op televisie te zien als analist in het programma De Oranjezomer, benadrukt wel dat hij niet per se op een belletje zit te wachten om aan te schuiven bij een programma van de NOS. Wel ziet hij het als iets opvallends dat hij nog nooit een belletje heeft gehad: 'Het NOS-bloed zit voor altijd in me, maar na het overlijden van Johan Cruijff ben ik er nooit meer geweest. Toen werd ik razendsnel opgetrommeld. Maar goed, zo gaat dat dan", besluit hij.

Naast zijn eigen naam laat Van Gelder ook de naam van Jansma vallen. Laatstgenoemde was net als de voormalig commentator in het verleden actief bij de NOS, maar wordt tegenwoordig nooit meer uitgenodigd als analist of tafelgast bij een programma.

