Blamage in Eindhoven: 'Duurste KKD-team aller tijden' lijdt pijnlijke nederlaag

Jong PSV heeft zich maandagavond met een keur aan eerste elftalspelers geblameerd in het thuisduel met FC Eindhoven. Ondanks het meespelen van grote namen als , en stond er na 90 minuten een 0-2 nederlaag op het bord.

'Duurste KKD-team aller tijden'

Alfons Groenendijk, de trainer van Jong PSV, kreeg maandagavond de beschikking over een aantal spelers die normaal gesproken deel uitmaken van de eerste selectie van Peter Bosz, die zelf aandachtig toeschouwer was. Behalve bovengenoemd trio stonden ook doelman Niek Schiks, middenvelders Tygo Land en Isaac Babadi en in de aanval winteraanwinst Emir Bajraktarevic aan de aftrap.

Artikel gaat verder onder video

Daarmee stelde Groenendijk het (hoogstwaarschijnlijk) allerduurste elftal ooit in de Keuken Kampioen Divisie op. Voor al Bakayoko was daar debet aan: de Expected Transfer Value (ETV) van de Belg bedraagt volgens het algoritme van FootballTransfers 39,1 miljoen euro. Ook Nagalo (9,3 miljoen), Bajraktarevic (6,3 miljoen) Driouech (5,6 miljoen), Land (5,5 miljoen) en Babadi (4,5 miljoen) vertegenwoordigen een forse transferwaarde. Opgeteld zou het basiselftal niet minder dan 71,5 miljoen euro moeten kosten.

Het sterrenelftal van Jong PSV slaagde er echter zelfs niet in om ook maar te scoren tegen FC Eindhoven, dat als nummer veertien van de competitie begon aan het onderonsje met de stadgenoot. Aan de andere kant wisten Sven Blummel en Hugo Deenen wél het net te vinden, waardoor de ploeg van trainer Maurice Verberne met 0-2 zegevierde.

