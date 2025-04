Afellay geniet van PSV’er: ‘Gewoon de ideale speler om in je elftal te hebben’

Ibrahim Afellay is lovend over PSV-middenvelder . De zesvoudig international was belangrijk in de met 1-3 gewonnen wedstrijd tegen FC Twente. Afellay noemt Til tijdens Studio Voetbal ‘de ideale speler’ voor in een elftal.

PSV won donderdag overtuigend van FC Twente, in de wedstrijd waarin Til een doelpunt maakte en een assist gaf. Zondag won Ajax niet van Sparta Rotterdam (1-1), waardoor PSV de titelstrijd weer spannend kan maken. Zaterdag speelt PSV tegen Fortuna Sittard, waar het gat naar vier punten kan worden verkleind. Toch is PSV zeker geen titelfavoriet volgens Afellay: “Ik denk dat Ajax gewoon kampioen wordt.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Verandering in gedrag van Noa Lang: ‘Hij deed dat eerst niet’

De oud-speler van de club is toch verbaasd: “PSV, als je ze ziet spelen de laatste tijd, dan denk je: Hoe is het in godsnaam mogelijk dat je met zo’n geweldig elftal (geen kampioen wordt, red.)?” Afellay begint over Til, terwijl hij kijkt naar beelden van de assist die de middenvelder gaf in de wedstrijd tegen FC Twente: “Til, die overigens een geweldige wedstrijd speelde.”

De analist spreekt lovend over de middenvelder: “Wat een geweldige speler is dit. En (wat een, red.) persoonlijkheid om in je groep te hebben. Klaagt nooit. Zou eigenlijk niet spelen, maar begon in de basis omdat Tillman te laat kwam. Hij levert altijd. Het is gewoon de ideale speler om in je elftal te hebben.

➡️ Meer PSV nieuws

👉 Woede bij PSV om bespottelijk moment van Danny Makkelie 🔗

👉 Mohamed Ihattaren vertelt eerlijk wat hij van Noa Lang vindt 🔗

👉 Bakayoko valt van zijn voetstuk: 'Vorig jaar riep hij nog...' 🔗

👉 Sneijder: 'Ik verzin het niet: Perisic heeft dit écht gezegd' 🔗

👉 'PSV toont interesse in droomaanwinst Ajax' 🔗