Verandering in gedrag van Noa Lang: ‘Hij deed dat eerst niet’

Kenneth Perez heeft genoten van het optreden van PSV donderdagavond in de uitwedstrijd tegen FC Twente (1-3 overwinning). Volgens de Deense analist was de thuisploeg simpelweg niet opgewassen tegen PSV.

PSV speelde donderdag een uitstekende wedstrijd in Enschede en stapte uiteindelijk met een 1-3 zege van het veld. De Eindhovense doelpunten werden gemaakt door Ivan Perisic, Guus Til en Luuk de Jong.

Perez vindt dat PSV tegen FC Twente een ander gezicht liet zien dan in de eerste twee maanden van dit kalenderjaar, toen de formatie van trainer Peter Bosz dramatisch in vorm was en slechts één keer won in vijf wedstrijden in de Eredivisie. “Twente kon het gewoon niet belopen. PSV was zó dynamisch en vast aan de bal. Ook in het omschakelen!”, is Perez enthousiast.

Perez benoemt een positieve verandering bij aanvaller Noa Lang ten opzichte van de maanden januari en februari. “Ik zag Noa Lang dingen doen die hij toen niet deed. Hij lag op de grond en: hup, omschakelen! Van Perisic zijn we dat gewend. In het hele team zit gewoon heel veel dynamiek, beweging en werklust”, stelt de Deense analist en oud-voetballer.

Volgens collega-analist Danny Koevermans moet de wedstrijd tegen FC Twente PSV ‘genoeg vertrouwen geven’ om de tweede plaats in de Eredivisie vast te houden. De Eindhovenaren staan na 30 duels op 67 punten; nummer drie Feyenoord verzamelde 59 punten in 29 wedstrijden. “Ondanks dat Twente op het laatst nog twee kansjes kreeg, was het eigenlijk wel een walk-over voor PSV. Het was eigenlijk wel een gemakkelijke overwinning”, aldus Koevermans.

