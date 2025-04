‘Beste speler’ zorgt voor pijnlijk moment bij PSV: ‘Club staat door dit soort situaties voor schut’

PSV boekte donderdagavond weliswaar een overtuigende 1-3 overwinning bij FC Twente, maar in de nasleep van de ontmoeting in Enschede gaat het toch vooral over . De Amerikaan meldde zich donderdag in de aanloop naar de wedstrijd in de Grolsch Veste te laat voor de teambespreking en werd daarom door Peter Bosz buiten de basiself gehouden. PSV-watcher Rik Elfrink vermoedt dat er vanuit de technische staf ‘in een aantal gevallen meer hulp moet worden gegeven aan de spelers’, want ‘de club staat door dit situaties voor schut’.

PSV nam Tillman afgelopen zomer na een geslaagde huurperiode definitief over van Bayern München. De aanvallende middenvelder was in de eerste seizoenshelft een van de grote uitblinkers bij de Eindhovenaren. Zo speelde hij op 22 december tegen Feyenoord misschien wel zijn beste wedstrijd in het shirt van PSV. Tillman verscheen in de eerste wedstrijd na de winterstop tegen AZ nog wel aan de aftrap, maar raakte in de aanloop naar het uitduel met PEC Zwolle op 18 januari geblesseerd en kwam vervolgens ruim twee maanden niet in actie.

Tillman maakte op 30 maart in de verloren topper tegen Ajax zijn rentree en was de voorbije weken met doelpunten tegen FC Groningen en Almere City met doelpunten belangrijk voor zijn ploeg, maar liet donderdag zijn teamgenoten in de steek door te laat te komen bij de wedstrijdbespreking. “Het was al bijna uit te tekenen dat PSV tegen FC Twente niet scherp aan de wedstrijd zou beginnen. De beste speler van het hele stel was in de middag voor het duel nota bene te laat gekomen voor een teambespreking, wat weer eens alles zei over het gebrek aan focus binnen de selectie”, zo schrijft Elfrink op de website van het Eindhovens Dagblad. “Na Ismael Saibari liet nu Tillman het lopen in de disciplinaire sfeer, iets waarover de technische staf zich vanaf nu nog serieuzer moet gaan buigen.”

‘PSV staat door dit soort situaties voor schot’

Elfrink gaat vervolgens in op de vraag wat er ‘misgaat’ bij PSV. Volgens de clubwatcher vertrouwt de club ‘te veel op de zelfredzaamheid van de spelers’ en wordt ‘eigen verantwoordelijkheid’ gestimuleerd, maar is de praktijk ‘weerbarstig’. “In de selectie zit een aantal jonge twintigers, dat nog moeite heeft om het vak van profvoetballer te beleven op de manier waarop dat gewenst is. Alles wijst er echter op dat vanuit de technische staf van PSV in een aantal gevallen meer hulp moet worden gegeven aan de spelers. De club staat door dit soort situaties voor schut en de straffen die de trainer uitdeelt, hebben ook echt invloed op de wedstrijden. Bosz zette Tillman namelijk op de bank, iets wat hij eerder ook met Saibari had gedaan”, zo klinkt het.

PSV bleek Tillman niet nodig te hebben tegen het kwetsbare FC Twente. Die vrees was er in instantie wel bij de Eindhovense achterban, niet in de laatste plaats omdat de ineenstorting van PSV juist plaatsvond gedurende de afwezigheid van de international van de Verenigde Staten. “Bij PSV liep de ineenstorting na de winterstop parallel aan de afwezigheid van de geblesseerde Tillman. Pas toen de beste speler een paar weken geleden terugkeerde, ging PSV daadwerkelijk beter voetballen”, zo schrijft Guus Peters van de Volkskrant dan ook. “Na 65 minuten kwam de 22-jarige Amerikaan in het veld voor de geblesseerd geraakte Saibari. De sterk spelende middenvelder verzwikte zijn enkel en werd bij zijn aftocht ondersteund door twee mensen van de medische staf. Uitgerekend Guus til, die in de plaats van Tillman aan de aftrap verscheen, stond na iets meer dan tien minuten aan de basis van de gelijkmaker van PSV.”

Til leverde een fraaie assist af voor de gelijkmaker van Ivan Perisic en kopte PSV vroeg in de tweede helft op een 1-2 voorsprong. Daarmee kwam het, ondanks de reserverol voor Tillman, toch goed voor de Eindhovenaren. “De verdiende voorsprong voor PSV kwam er na rust alsnog. Uit een voorzet van Perisic kopte Til raak. Alweer zijn tiende Eredivisiegoal van dit seizoen. Het team van Bosz, dat in Enschede het hoogste spelniveau haalde sinds de ineenstorting na de winterstop, vergrootte de voorsprong uit een voortreffelijke aanval”, schrijft Jeroen Kapteijns van De Telegraaf over het doelpunt van Luuk de Jong. “In de slotfase kwam nieuwkomer Tillman alsnog in de ploeg als vervanger van de met een serieus ogende enkelblessure uitgevallen Saibari, maar de Amerikaan kwam te laat in het veld om nog op het scorebord te komen.”

