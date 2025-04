Luuk de Jong baalt van PSV-ploeggenoot: 'Laat het team in de steek'

spreekt zich in niet mis te verstande bewoordingen uit over ploeggenoot , die donderdagavond bij PSV op de bank werd gehouden nadat hij te laat kwam voor de wedstrijdbespreking voorafgaand aan het uitduel bij FC Twente. "Ik vind dat je het team dan een beetje in de steek laat", zegt aanvoerder De Jong na afloop van het duel voor de camera's van ESPN.

Peter Bosz was onverbiddelijk voor Tillman en hield de Amerikaan buiten zijn elftal voor het duel in Enschede. Twintig minuten voor tijd mocht de Amerikaan nog wel invallen voor de geblesseerd uitgevallen Ismail Saibari, de 1-3 eindstand in het voordeel van de Eindhovenaren was op dat moment al bereikt. De Jong, die zelf voor de laatste treffer van de avond tekende, krijgt van ESPN-verslaggever Milan van Dongen de vraag hoe hij naar het te laat komen van Tillman kijkt.



De Jong antwoordt dat hij vindt dat Tillman 'het team een beetje in de steek laat'. "We vragen elke dag álles van elkaar. Om er voor elkaar te zijn. Een aantal andere jongens is dit ook overkomen, dus je weet wat de consequenties zijn. Je moet er voor het team gewoon op tijd zijn. Nu is het Malik, de volgende keer kan het iemand anders zijn, maar je hoopt niet dat dat gebeurt. Malik is een van onze beste spelers, die wil je natuurlijk het liefst op het veld hebben staan", aldus de routinier.

Vervanger Tillman oogst lof: 'Ga er maar aan staan'

Als aanvoerder zocht De Jong Tillman nog wel even op: "Natuurlijk praat ik even met hem. Hij gaf zijn uitleg, dan accepteer je dat. Maar ja, het heeft wel gevolgen, ook voor ons. En dat is enorm jammer. Maar ik denk dat we het als team geweldig hebben opgepakt, daarna." Analist Kenneth Perez merkt op dat Tillmans vervanger Guus Til 'vandaag jullie beste man was', waar De Jong het mee eens is. "Ja, zij wilden doordekken, dan loopt hij de diepte in. Het zijn iets andere types als speler, maar als je ruimte achter de linies hebt is Guus zo gevaarlijk. Maar je weet dat Malik ook kwaliteiten heeft." De Jong stipt ook het mentale aspect aan: "Laatst was iemand ook te laat, toen moest hij ook spelen", verwijst de spits naar het uitduel bij Arsenal in de Champions League, waar Bosz Saibari om dezelfde reden als Tillman buiten zijn selectie hield. "Ga er maar aan staan, snap je? Guus gaat gewoon vol, dat vind ik ook wel knap."

