Tillman onthult opvallend plan met Lang

is van plan mee te werken aan het volgende nummer van , zo vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. De Amerikaan is goed bevriend met de buitenspeler van PSV en wil graag een stukje meezingen als Lang weer de studio induikt.

In de voorbije jaren bracht Lang de nodige nummers uit. Onder de artiestennaam Noano kwam hij eerder al met tracks ‘7K Op Je Feestje’, ‘Damage’ en ‘Waka’. Onlangs was de aanvaller van PSV weer in de studio om een vierde single op te nemen. Samen met rapper Jonna Fraser kondigde hij begin april ‘Matcha Coco’ aan. Wanneer de track uit moet komen, is nog niet bekend.

Tillman was aanwezig in de studio toen Lang ‘Matcha Coco’ opnam. “Noa, bij je volgende song zing ik ook een stukje mee”, zou de aanvallende middenvelder hebben gezegd. In gesprek met het AD wordt hem gevraagd naar deze uitspraak. “Ik zei het een beetje als grap, maar wel met een serieuze ondertoon. Als Noa nog eens wat opneemt, en hij wil het, dan zie ik het mezelf wel doen.”

Als Peter Bosz van de plannen hoort, noemt de trainer het ‘een leuk voorbeeld’ van hoe Tillman uit zijn schulp kruipt bij PSV. Daarin heeft de 22-jarige rechtspoot veel te danken aan Lang. “Noa was de eerste die me uitnodigde bij hem thuis. Als ik een keer een lastige dag had in het begin, kon hij zomaar voor de deur staan en me opvrolijken. Hij is totaal anders dan ik, juist enorm extravert, toch klikken we heel goed.”

