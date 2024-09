Massale kritiek op Feyenoord-aanwinst na 'kwalijke rol' bij de 0-3 van Bayer Leverkusen

Feyenoord beleeft vooralsnog een dramatische start van de Champions League en dat geldt ook voor . De Zwitser maakte op de valreep van de zomerse transferwindow de overstap naar de nummer twee van het afgelopen seizoen in Nederland en moet proberen Lutsharel Geertruida te doen vergeten, maar het valt in de thuiswedstrijd tegen Bayer Leverkusen allemaal niet mee. Lotomba krijgt na de 0-3 van Florian Wirtz bakken met kritiek over zich heen.

Na het vertrek van Geertruida wilde Feyenoord nog dolgraag een rechtsback toevoegen aan de selectie. De Rotterdammers kwamen tijdens hun zoektocht uit bij Lotomba. De Zwitser beleefde in de uitwedstrijd tegen FC Groningen een prima debuut - hij verzorgde de assist op de 0-2 van Igor Paixão (het werd uiteindelijk 2-2). Maar in de eerste Champions League-wedstrijd tegen Bayer Leverkusen slaat Lotomba evenals zijn ploeggenoten een modderfiguur. De rechtsback laat vooral verdedigend in de omschakeling steken vallen. Zo werd hij er in de aanloop naar de 0-3 van Wirtz volledig uitgelopen door de Duitse smaakmaker, al wordt Lotomba verweten dat hij zich niet maximaal inspande om zijn tegenstander bij te houden.

Artikel gaat verder onder video

“Kwalijke rol voor Lotomba bij deze goal. Staat niet eens zo verkeerd bij balverlies, maar sprint simpelweg niet op topsnelheid. Dat is niet zo handig tegenover Florian Wirtz”, zo schrijft Pieter Zwart van Voetbal International op X. Lotomba rolde daarmee de rode loper uit voor Wirtz, die daarvan optimaal profiteerde en er met zijn tweede van de avond - hij opende ook al heel vroeg de score na een grote fout van Ramiz Zerrouki - 0-3 van. Zwart is niet de enige die kritisch is op de rol van Lotomba bij de derde Duitse treffer. “Lotomba aan de bal erg matig, en schakelt amper om. Loopt niet mee met Wirtz. Als je kwaliteit ontbreekt, prima, maar aan inzet mag het nooit ontbreken, zeker niet in de Champions League”, zo klinkt het.

Feyenoord zal de schade in de tweede helft nog enigszins willen beperken. Het restant van de ontmoeting met Bayer Leverkusen volg je hier live.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jan Boskamp pleit voor wijziging bij Feyenoord

"Je gaat hem niet op de bank zetten, hij is je kapitaal", luidt het advies van Jan Boskamp aan Feyenoord.